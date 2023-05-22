ISW: ЗСУ відновили тактичну ініціативу навколо Бахмута
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Збройні сили України відновили тактичну ініціативу наколо міста Бахмут. Про це йдеться в щоденному аналізі Інституту вивчення війни, пише УНН.
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"Українські військові джерела повідомили, що російські війська втратили частину домінуючих висот навколо Бахмута, і зазначили, що постійне українське просування може призвести до тактичного оточення сил "вагнера" в Бахмуті.
Українська 3-я окрема десантно-штурмова бригада заявила, що контратаки бригади розширили український виступ у районі Бахмута до 1750 метрів у ширину та 700 метрів у глибину у невстановленому районі. Російські регулярні сили, такі як 72-а окрема мотострілецька бригада, безуспішно намагаються відновити втрачені позиції та відповісти на українські контратаки на флангах Бахмута.
Ці події відповідають оцінці ISW про те, що українські сили відновили тактичну ініціативу навколо Бахмута", - йдеться в аналізі.
Деталі
В Інституті вивчення війни також зазначають, що наступальні операції "вагнера", ймовірно, завершаться після місяців виснажливих боїв у містах, і малоймовірно, що ПВК продовжить бойові дії за межами Бахмута в його нинішньому виснаженому стані.
В ISW наголошують, що "вагнер" майже вичерпав свої можливості, коли вирішив битися за місто Бахмут. ПВК зміг продовжити наступальні операції тільки тому, що російські регулярні сили взяли на себе відповідальність за фланги Бахмута, що дозволило "вагнеру" зосередитися на міських бойових діях.
"Сили "вагнера" почали демонструвати ознаки того, що вони не зможуть продовжувати наступальні операції за межами міста Бахмут принаймні з кінця грудня 2022 року. Російські сили зіткнулися з подібною проблемою після дуже виснажливих піхотних атак у Сєвєродонецьку та Лисичанську в червні-липні 2022 року", - підсумували в Інституті вивчення війни.
Нагадаємо
В Інституті вивчення війни зазначали, що сили ПВК "вагнера" навряд чи зможуть успішно провести контрольований відхід із Бахмута.