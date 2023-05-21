ISW: ПВК "вагнер", ймовірно, не зможе успішно провести контрольований відхід з Бахмута
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Сили ПВК "вагнера" навряд чи зможуть успішно провести контрольований відхід із Бахмута. Про це йдеться в щоденному аналізі Інституту вивчення війни, пише УНН.
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Як зазначається, сили "вагнера" навряд чи зможуть успішно провести контрольований відхід із Бахмута через те, що перебувають в постійному контакті з українськими силами.
Крім того, в ISW вважають, що сили "вагнера" навряд чи створять адекватну оборону, достатню для того, щоб запобігти українським контратакам, навіть якщо заява пригожина про відхід "вагнера" правдива.
"Українські сили все ще перебувають у Хромовому та Іванівському та ведуть бої з російськими силами в Бахмуті та поблизу нього. Українська артилерія все ще може цілити російські сили в Бахмуті та навколо нього.
Відхід у зіткненні з ворогом є надзвичайно складним завданням, з яким сили ПВК "вагнера" навряд чи добре впораються", - йдеться в аналізі.
Крім того, підкреслюється, що здійснення допомоги на місці під час контакту з супротивником також є надзвичайно складним маневром, який російським силам, ймовірно, буде важко виконати.
"Підрозділи "вагнера" показали погану координацію з російськими звичайними силами, іншими іррегулярними формуваннями, підпорядкованими міноборони, та російським військовим командуванням", - наголосили в Інституті вивчення війни.
В ISW також вважають, що російське військове командування навряд чи сформує достатні сили, щоб замінити ПВК "вагнера" в Бахмуті та утримати свої фланги без передислокації російських сил з інших районів. Заява пригожина про намір відступити може бути спробою ввести українські сили в оману, щоб вони здійснили контратаку через місто Бахмут.
Нагадаємо
В Інституті вивчення війни зазначали, контратаки ЗСУ поблизу Бахмута усунули загрозу російського оточення українських сил.