ISW: контратаки ЗСУ поблизу Бахмута усунули загрозу російського оточення українських сил
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Контратаки ЗСУ поблизу Бахмута, ймовірно, усунули загрозу російського оточення українських сил. Про це йдеться в щоденному аналізі Інституту вивчення війни, пише УНН.
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Зазначається, що російські сили сконцентрували більшість наявних резервів у районі Бахмута та сповільнили українські контратаки за минулу добу.
Заступник міністра оборони України Ганна Маляр 19 травня також заявила, що російські війська зосередили більшу частину своїх резервів на Бахмутському напрямку, що сповільнює темпи просування України.
Так, українські сили продовжують контратаку на північній і південній околицях Бахмута і просунулися на 500 метрів на одному фланзі та на 1000 метрів на іншому.
Деякі російські військові блогери відзначали уповільнення темпів просування України та стверджували, що українські сили не в змозі витримувати тривалі локалізовані контратаки навколо Бахмута. Однак в Інституті вивчення війни наголошують, що російські сили на флангах Бахмута, ймовірно, залишаються слабкими.
Засновник ПВК "вагнер" євген пригожин продовжив критикувати 4-у мотострілецьку бригаду рф за відхід від оборонних рубежів на південний захід від Іванівського (6 км на захід від Бахмута).
В Інституті вивчення війни вважають, що українські контратаки поблизу Бахмута, ймовірно, усунули загрозу російського оточення українських сил у Бахмуті та змусили російські війська виділити обмежені військові ресурси для захисту від локалізованих наступальних зусиль, як, ймовірно, і передбачало українське командування.
Нагадаємо
В Інституті вивчення війни зазначали, що ватажок ПВК “вагнер” євгеній пригожин визнав, що його найманці не можуть оточити українські війська у Бахмуті через втрату позицій на півночі та півдні міста-фортеці.