ISW: контратаки ВСУ вблизи Бахмута устранили угрозу российского окружения украинских сил
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Контратаки ВСУ вблизи Бахмута, вероятно, устранили угрозу российского окружения украинских сил. Об этом говорится в ежедневном анализе Института изучения войны, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что российские силы сконцентрировали большинство имеющихся резервов в районе Бахмута и замедлили украинские контратаки за минувшие сутки.
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 19 мая также заявила, что российские войска сосредоточили большую часть своих резервов на Бахмутском направлении, что замедляет темпы продвижения Украины.
Так, украинские силы продолжают контратаку на северной и южной окраинах Бахмута и продвинулись на 500 метров на одном фланге и на 1000 метров на другом.
Некоторые российские военные блогеры отмечали замедление темпов продвижения Украины и утверждали, что украинские силы не в состоянии выдерживать длительные локализованные контратаки вокруг Бахмута. Однако в Институте изучения войны отмечают, что российские силы на флангах Бахмута, вероятно, остаются слабыми.
Основатель ЧВК "вагнер" евгений пригожин продолжил критиковать 4-ю мотострелковую бригаду рф за отход от оборонительных рубежей к юго-западу от ивановского (6 км к западу от Бахмута).
В Институте изучения войны считают, что украинские контратаки вблизи Бахмута, вероятно, устранили угрозу российского окружения украинских сил в Бахмуте и заставили российские войска выделить ограниченные военные ресурсы для защиты от локализованных наступательных усилий, как, вероятно, и предполагало украинское командование.
Напомним
В Институте изучения войны отмечали, что главарь ЧВК “вагнер” евгений пригожин признал, что его наемники не могут окружить украинские войска в Бахмуте из-за потери позиций на севере и юге города-крепости.