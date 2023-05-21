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ISW: ЧВК "вагнер", вероятно, не сможет успешно провести контролируемый отход из Бахмута

ISW: ЧВК "вагнер", вероятно, не сможет успешно провести контролируемый отход из Бахмута

Киев • УНН

 • 1639662 просмотра

КИЕВ. 21 мая. УНН. Силы ЧВК "вагнера" вряд ли смогут успешно провести контролируемый отход из Бахмута. Об этом говорится в ежедневном анализе Института изучения войны, пишет УНН.

Детали

Как отмечается, силы "вагнера" вряд ли смогут успешно провести контролируемый отход из Бахмута из-за того, что находятся в постоянном контакте с украинскими силами.

Кроме того, в ISW считают, что силы "вагнера" вряд ли создадут адекватную оборону, достаточную для того, чтобы предотвратить украинские контратаки, даже если заявление пригожина об отходе "вагнера" правдиво.

"Украинские силы все еще находятся в Хромовом и Ивановском и ведут бои с российскими силами в Бахмуте и вблизи него. Украинская артиллерия все еще может целить российские силы в Бахмуте и вокруг него.

Отход в столкновении с врагом является чрезвычайно сложной задачей, с которой силы ЧВК "вагнера" вряд ли хорошо справятся", - говорится в анализе.

Кроме того, подчеркивается, что оказание помощи на месте во время контакта с противником также является чрезвычайно сложным маневром, который российским силам, вероятно, будет трудно выполнить.

"Подразделения "вагнера" показали плохую координацию с российскими обычными силами, другими иррегулярными формированиями, подчиненными минобороны, и российским военным командованием", - отметили в Институте изучения войны.

В ISW также считают, что российское военное командование вряд ли сформирует достаточные силы, чтобы заменить ЧВК "вагнера" в Бахмуте и удержать свои фланги без передислокации российских сил из других районов. Заявление пригожина о намерении отступить может быть попыткой ввести украинские силы в заблуждение, чтобы они осуществили контратаку через город Бахмут.

Напомним

В Институте изучения войны отмечали, контратаки ВСУ вблизи Бахмута устранили угрозу российского окружения украинских сил.

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