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ISW: ВСУ восстановили тактическую инициативу вокруг Бахмута

ISW: ВСУ восстановили тактическую инициативу вокруг Бахмута

Киев • УНН

 • 798793 просмотра

КИЕВ. 22 мая. УНН. Вооруженные силы Украины восстановили тактическую инициативу вокруг города Бахмут. Об этом говорится в ежедневном анализе Института изучения войны, пишет УНН.

Цитата

"Украинские военные источники сообщили, что российские войска потеряли часть доминирующих высот вокруг Бахмута, и отметили, что постоянное украинское продвижение может привести к тактическому окружению сил "вагнера" в Бахмуте.

Украинская 3-я отдельная десантно-штурмовая бригада заявила, что контратаки бригады расширили украинский выступ в районе Бахмута до 1750 метров в ширину и 700 метров в глубину в неустановленном районе. Российские регулярные силы, такие как 72-я отдельная мотострелковая бригада, безуспешно пытаются восстановить утраченные позиции и ответить на украинские контратаки на флангах Бахмута.

Эти события соответствуют оценке ISW о том, что украинские силы восстановили тактическую инициативу вокруг Бахмута", - говорится в анализе.

Детали

В Институте изучения войны также отмечают, что наступательные операции "вагнера", вероятно, завершатся после месяцев изнурительных боев в городах, и маловероятно, что ЧВК продолжит боевые действия за пределами Бахмута в его нынешнем истощенном состоянии.

В ISW отмечают, что "вагнер" почти исчерпал свои возможности, когда решил сражаться за город Бахмут. ЧВК смог продолжить наступательные операции только потому, что российские регулярные силы взяли на себя ответственность за фланги Бахмута, что позволило "вагнеру" сосредоточиться на городских боевых действиях.

"Силы "вагнера" начали демонстрировать признаки того, что они не смогут продолжать наступательные операции за пределами города Бахмут по крайней мере с конца декабря 2022 года. Российские силы столкнулись с подобной проблемой после очень изнурительных пехотных атак в Северодонецке и Лисичанске в июне-июле 2022 года", - подытожили в Институте изучения войны.

Напомним

В Институте изучения войны отмечали, что силы ЧВК "вагнера" вряд ли смогут успешно провести контролируемый отход из Бахмута.

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