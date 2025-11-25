Бренд ALSO представив розумний шолом Alpha Wave за 250 доларів: чим він цікавий
Київ • УНН
Новий бренд мікромобільності ALSO, пов'язаний із Rivian, оголосив ціну 250 доларів на розумний шолом Alpha Wave. Шолом оснащений технологією Release Layer System для захисту від обертальних ударів та має вбудовані динаміки й мікрофони.
Новий бренд мікромобільності ALSO, пов’язаний із Rivian, оголосив офіційну ціну на розумний шолом Alpha Wave. Модель коштуватиме 250 доларів, а перші поставки очікуються навесні 2026 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на Еlectrek.
Деталі
Alpha Wave оснащений новою технологією безпеки Release Layer System (RLS). Вона складається з чотирьох внутрішніх панелей, які під час удару мають розсіювати енергію обертання - один із ключових факторів виникнення струсу мозку. Система позиціонується як альтернатива MIPS та іншим сучасним технологіям захисту.
Компанія ALSO заявляє, що шолом забезпечує "значний стрибок у захисті від обертальних ударів". При цьому його ціна нижча, ніж у деяких інших преміальних моделей, які коштують від 400 до 500 доларів.
Шолом Alpha Wave має чотири вбудовані динаміки із захистом від вітру та два мікрофони з шумопоглинанням. Вони дозволяють відповідати на дзвінки, слухати музику або отримувати навігаційні підказки.
У поєднанні з електровелосипедом TM-B від ALSO шолом синхронізується з його системою освітлення. Він підтримує переднє світло потужністю 200 люменів та задні сигнали. Модель має ступінь водонепроникності IPX6 та заряджається через USB-C.
Нагадаємо
Єврокомісія затвердила новий регламент, який вимагає від більшості зарядних пристроїв потужністю до 100 Вт перейти на USB Type-C. Правила, що набудуть чинності 14 грудня 2028 року, охоплюють широкий спектр техніки.