Бренд ALSO представил умный шлем Alpha Wave за 250 долларов: чем он интересен
Киев • УНН
Новый бренд микромобильности ALSO, связанный с Rivian, объявил цену 250 долларов на умный шлем Alpha Wave. Шлем оснащен технологией Release Layer System для защиты от вращательных ударов и имеет встроенные динамики и микрофоны.
Новый бренд микромобильности ALSO, связанный с Rivian, объявил официальную цену на умный шлем Alpha Wave. Модель будет стоить 250 долларов, а первые поставки ожидаются весной 2026 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Electrek.
Детали
Alpha Wave оснащен новой технологией безопасности Release Layer System (RLS). Она состоит из четырех внутренних панелей, которые при ударе должны рассеивать энергию вращения – один из ключевых факторов возникновения сотрясения мозга. Система позиционируется как альтернатива MIPS и другим современным технологиям защиты.
Компания ALSO заявляет, что шлем обеспечивает "значительный скачок в защите от вращательных ударов". При этом его цена ниже, чем у некоторых других премиальных моделей, которые стоят от 400 до 500 долларов.
Шлем Alpha Wave имеет четыре встроенных динамика с защитой от ветра и два микрофона с шумоподавлением. Они позволяют отвечать на звонки, слушать музыку или получать навигационные подсказки.
В сочетании с электровелосипедом TM-B от ALSO шлем синхронизируется с его системой освещения. Он поддерживает передний свет мощностью 200 люменов и задние сигналы. Модель имеет степень водонепроницаемости IPX6 и заряжается через USB-C.
Напомним
Еврокомиссия утвердила новый регламент, который требует от большинства зарядных устройств мощностью до 100 Вт перейти на USB Type-C. Правила, которые вступят в силу 14 декабря 2028 года, охватывают широкий спектр техники.