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Brave1: За три тижні роботи вже 120 військових розробок мають потенціал посилити Сили оборони - Федоров

Brave1: За три тижні роботи вже 120 військових розробок мають потенціал посилити Сили оборони - Федоров

Київ • УНН

 • 1360751 перегляди

КИЇВ. 21 травня. УНН. Інституція, що реагує на потреби стартапів, проектів, людей, які розробляють інновації у технологіях у воєнній сфері - кластер Brave1, за перші три тижні роботи визанчила вже понад 120 українських військових розробок, що мають потенціал посилити Сили оборони, повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, пише УНН.

Деталі

За три тижні після запуску кластера Brave1 отримали більше 120 ідей від інженерів, які стануть game-changer на фронті, зазначає Федоров. 

  • Важкий тактичний ударний квадрокоптер для розвідки та ураження важкоброньованих цілей. Стійкий до дії РЕБ на всіх каналах.
  • Дистанційно керований бойовий модуль. Допоможе формувати потужні лінії оборони. Встановлюється на блокпостах, пунктах спостереження, вогневих позиціях у зоні міської забудови, полі тощо.
  • Комплект, який спрощує використання систем супутникового зв’язку. Забезпечує компактність, мобільність. А ще — його можна встановити просто на даху автівки.
  • Універсальний детонаційний радіомодуль. Стійкий до РЕБ супротивника. Модулі пристрою працюють і як передатчик, і як приймач, тобто є 100% взаємозамінними.

"Команда працює 24/7, щоб зібрати й передати на експертизу Силам оборони якомога більше якісних і ефективних рішень українських розробників, які потрібні на фронті просто зараз. Подавайте ваші проєкти через Brave1, щоб разом наблизити перемогу й зробити Україну №1 у сфері defense-tech у світі", - закликав міністр.

Доповнення

Проект інноваційного військового кластеру BRAVE1 було презентовано місяць тому. Його розроблено Міністерством цифрової трансформації, Міністерством оборони, Генеральним штабом Збройних Сил України, Радою національної безпеки і оборони, Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості та Міністерством економіки.

"Інституція, яка буде реагувати на потреби стартапів, проектів, людей, які розробляють інновації у сфері defense-tech, тобто, у технологіях у воєнній сфері. Такі заявки будуть дуже швидко оброблятися, на них буде реакція. Ми хочемо зробити єдину платформу, де будь-яка ідея знаходила б підтримку. Мета полягає у тому, щоб в Україні народжувалися технології зараз — під час війни, і після перемоги, які будуть допомагати захищати Україну та зберігати життя наших громадян та воїнів, - пояснив Михайло Федоров.

Згодом планується залучати спонсорів, та фонди, які зможуть інвестувати у платформу.

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