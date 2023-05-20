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Brave1: За три недели работы уже есть 120 военных разработок имеющих потенциал усилить Силы обороны - Федоров

Brave1: За три недели работы уже есть 120 военных разработок имеющих потенциал усилить Силы обороны - Федоров

Киев • УНН

 • 1360749 просмотра

КИЕВ. 21 мая. УНН. Институт, реагирующий на потребности стартапов, проектов, людей, которые разрабатывают инновации в технологиях в военной сфере - кластер Brave1, за первые три недели работы выявил уже более 120 украинских военных разработок, имеющих потенциал усилить Силы обороны, сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, пишет УНН.

Детали

За три недели после запуска кластера Brave1 получили более 120 идей от инженеров, которые станут game-changer на фронте, отмечает Федоров. 

  • Тяжелый тактический ударный квадрокоптер для разведки и поражения тяжелобронированных целей. Устойчив к действию РЭБ на всех каналах.
  • Дистанционно управляемый боевой модуль. Поможет формировать мощные линии обороны. Устанавливается на блокпостах, пунктах наблюдения, огневых позициях в зоне городской застройки, поле и т.д.
  • Комплект, который упрощает использование систем спутниковой связи. Обеспечивает компактность, мобильность. А еще — его можно установить прямо на крыше автомобиля.
  • Универсальный детонационный радиомодуль. Устойчив к РЭБ противника. Модули устройства работают и как передатчик, и как приемник, то есть являются 100% взаимозаменяемыми.

"Команда работает 24/7, чтобы собрать и передать на экспертизу Силам обороны как можно больше качественных и эффективных решений украинских разработчиков, которые нужны на фронте прямо сейчас. Подавайте ваши проекты через Brave1, чтобы вместе приблизить победу и сделать Украину №1 в сфере defense-tech в мире", - призвал министр.

Дополнение

Проект инновационного военного кластера BRAVE1 был презентован месяц назад. Он разработан Министерством цифровой трансформации, Министерством обороны, Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины, Советом национальной безопасности и обороны, Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности и Министерством экономики.

"Институт, который будет реагировать на потребности стартапов, проектов, людей, которые разрабатывают инновации в сфере defense-tech, то есть, в технологиях в военной сфере. Такие заявки будут очень быстро обрабатываться, на них будет реакция. Мы хотим сделать единую платформу, где любая идея находила бы поддержку. Цель состоит в том, чтобы в Украине рождались технологии сейчас — во время войны, и после победы, которые будут помогать защищать Украину и сохранять жизни наших граждан и воинов, - пояснил Михаил Федоров.

Впоследствии планируется привлекать спонсоров и фонды, которые смогут инвестировать в платформу.

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