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Брат Навального розповів, як російський лікар перешкоджав транспортуванню політика до Берліну

Київ • УНН

 • 24677 перегляди

КИЇВ. 24 серпня. УНН. Брат російського опозиціонера Олексія Навального Олег розповів, як головний лікар омської лікарні перешкоджав діагностиці та транспортуванню політика до німецької клініки. Про це Олег Навальний написав у своєму Facebook, передає УНН.

Брат Навального розповів, як російський лікар перешкоджав транспортуванню політика до Берліну

“Класну прес-конференцію сьогодні влаштували в Омську пара медадміністраторів. Особливо доставили слова головлікаря про те, що він не почув „спасибі“. Це, звичайно, неправда. Напевно йому сказали „спасибі“ в різних управліннях за організацію процесу утримання Олексія”, — написав Олег Навальний.

Він повідомив, що цей лікар йому особисто говорив, що Олексій нетранспортабельний, і його не відпустять на лікування до Німеччини.

“Саме він з бандою мінздравовцев тиснули на лікарів, щоб вони підтверджували тезу про неможливість транспортування (в приватному порядку персонал, який займався лікуванням, з першого моменту говорили, що його треба вивозити). Саме він перешкоджав нашому спілкуванню з лікарями з Німеччини, коли вони приїхали в Омську лікарню. Саме він нахабно брехав всьому світу, що діагноз — порушення обміну речовин, а отруєння повністю виключено”, — заявив Олег Навальний.

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З ним повністю згодна прессекретар Олексія Навального Кіра Ярмиш.

“Окремо хочу ще раз це проговорити: то, що у Олексія „токсичне отруєння“, сказали мені лікарі швидкої. Це було не моє припущення. Тобто перший же медик, який побачив Олексія, зробив такий висновок. Усі наступні дні головлікар омської лікарні просто морочив усім голову”, — зазначила вона у своєму Twitter.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Росії скінчився термін про порушення кримінальної справи за фактом отруєння Навального

Як повідомляв УНН, Навальний перебував в комі, його під’єднали до апарату штучного дихання. Його речниця Кіра Ярмиш впевнена, що його отруїли навмисно. Опозиціонеру стало зле під час польоту з Томська до Москви. Літак екстрено сів в Омську, і Олексія Навального каретою швидкої допомоги відвезли в лікарню.

Спочатку лікарі забороняли перевозити опозиціонера з РФ закордон через стан його здоров’я, проте пізніше стало відомо, що члени родини та соратники все ж таки можуть транспортувати Навального в німецьку клініку. 22 серпня літак з російським опозиціонером Навальним вилетів до Берліна. Фахівці берлінської клініки Charitе провели детальну діагностику російського опозиціонера, якого до них доставили в комі, та підтвердили отруєння.

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