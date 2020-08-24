Брат Навального рассказал, как российский врач препятствовал транспортировке политика в Берлин

$41.340.00
45.850.00
ukru
Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время
18:50 • 10887 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 70878 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 106283 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 178471 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 182432 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 390020 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 225928 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 500406 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 349293 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 230325 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
3.4м/с
77%
Популярные новости

США могут получать 600 миллиардов долларов в год с новых таможенных сборов - Бессент

5 апреля, 11:31 • 17232 просмотра

Зеленский об ударе по Кривому Рогу и реакции США: боятся слова "российская"

5 апреля, 12:00 • 19536 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 37605 просмотра

ЕС может отдать путину 240 млрд евро, если Венгрия заблокирует санкции - МИД Эстонии

5 апреля, 14:36 • 20431 просмотра

Это сигнал москвы Вашингтону: в МИД обнародовали заявление об ударе по Кривому Рогу

15:20 • 45887 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 142176 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 130143 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 218760 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 390020 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 500406 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Биньямин Нетаньяху

Элон Маск

Юлия Тимошенко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

18:50 • 10887 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 37686 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 37996 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 45595 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 75462 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Шахед-136

ТикТок

Вашингтон Пост

Брат Навального рассказал, как российский врач препятствовал транспортировке политика в Берлин

Киев • УНН

 • 24677 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. Брат российского оппозиционера Алексея Навального Олег рассказал, как главный врач омской больницы препятствовал диагностике и транспортировке политика в немецкую клинику. Об этом Олег Навальный написал в своем Facebook, передает УНН.

Брат Навального рассказал, как российский врач препятствовал транспортировке политика в Берлин

“Классную пресс-конференцию сегодня устроили в Омске пара медадминистраторов. Особенно доставили слова главврача о том, что он не услышал „спасибо“. Это, конечно, неправда. Наверняка ему сказали „спасибо“ в различных управлениях за организацию процесса удержания Алексея”, — написал Олег Навальный.

Он сообщил, что этот врач ему лично говорил, что Алексей нетранспортабельный, и его не отпустят на лечение в Германию.

“Именно он с бандой минздравовцев давили на врачей, чтобы они подтверждали тезис о невозможности транспортировки (в частном порядке персонал, занимавшийся лечением, с первого момента говорили, что его надо вывозить). Именно он препятствовал нашему общению с врачами из Германии, когда они приехали в омскую больницу. Именно он нагло врал всему миру, что диагноз — нарушение обмена веществ, а отравление полностью исключено”, — заявил Олег Навальный.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Меркель призвала РФ к прозрачному расследованию отравления Навального

С ним полностью согласна пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш.

“Отдельно хочу еще раз это проговорить: то, что у Алексея „токсическое отравление“, сказали мне врачи скорой. Это было не мое предположение. То есть первый же медик, который увидел Алексея, сделал такой вывод. Все последующие дни главврач омской больницы просто морочил всем голову”, — отметила она в своем Twitter.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В России закончился срок о возбуждении уголовного дела по факту отравления Навального

Как сообщал УНН, Навальный находился в коме, его подключили к аппарату искусственного дыхания. Его пресс-секретарь Кира Ярмыш уверена, что его отравили намеренно. Оппозиционеру стало плохо во время полета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, и Алексея Навального каретой скорой помощи отвезли в больницу.

Сначала врачи запрещали перевозить оппозиционера из РФ за границу из-за состояния его здоровья, однако позже стало известно, что члены семьи и соратники все же могут транспортировать Навального в немецкую клинику. 22 августа самолет с российским оппозиционером Навальным вылетел в Берлин. Специалисты берлинской клиники Charitе провели детальную диагностику российского оппозиционера, которого к ним доставили в коме, и подтвердили отравление.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$66.30
Bitcoin
$82,852.30
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,782.16