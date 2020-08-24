Брат Навального рассказал, как российский врач препятствовал транспортировке политика в Берлин

“Классную пресс-конференцию сегодня устроили в Омске пара медадминистраторов. Особенно доставили слова главврача о том, что он не услышал „спасибо“. Это, конечно, неправда. Наверняка ему сказали „спасибо“ в различных управлениях за организацию процесса удержания Алексея”, — написал Олег Навальный.

Он сообщил, что этот врач ему лично говорил, что Алексей нетранспортабельный, и его не отпустят на лечение в Германию.

“Именно он с бандой минздравовцев давили на врачей, чтобы они подтверждали тезис о невозможности транспортировки (в частном порядке персонал, занимавшийся лечением, с первого момента говорили, что его надо вывозить). Именно он препятствовал нашему общению с врачами из Германии, когда они приехали в омскую больницу. Именно он нагло врал всему миру, что диагноз — нарушение обмена веществ, а отравление полностью исключено”, — заявил Олег Навальный.

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С ним полностью согласна пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш.

“Отдельно хочу еще раз это проговорить: то, что у Алексея „токсическое отравление“, сказали мне врачи скорой. Это было не мое предположение. То есть первый же медик, который увидел Алексея, сделал такой вывод. Все последующие дни главврач омской больницы просто морочил всем голову”, — отметила она в своем Twitter.

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Как сообщал УНН, Навальный находился в коме, его подключили к аппарату искусственного дыхания. Его пресс-секретарь Кира Ярмыш уверена, что его отравили намеренно. Оппозиционеру стало плохо во время полета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, и Алексея Навального каретой скорой помощи отвезли в больницу.

Сначала врачи запрещали перевозить оппозиционера из РФ за границу из-за состояния его здоровья, однако позже стало известно, что члены семьи и соратники все же могут транспортировать Навального в немецкую клинику. 22 августа самолет с российским оппозиционером Навальным вылетел в Берлин. Специалисты берлинской клиники Charitе провели детальную диагностику российского оппозиционера, которого к ним доставили в коме, и подтвердили отравление.