Болгарія оголосила про намір зупинити транзит російського газу за короткостроковими контрактами у 2026 році

Болгарія призупинить транзит російського газу за короткостроковими контрактами у 2026 році в рамках планів Європейського Союзу повністю відмовитися від імпорту російського газу, повідомив прем’єр-міністр Росен Желязков. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Європейський Союз спочатку планував припинити імпорт російського газу до кінця 2027 року, що ознаменувало б завершення багаторічних енергетичних відносин із країною, яка колись була найбільшим постачальником газу до Європи.

Однак минулого тижня, чиновники ЄС заявили, що ведуть переговори щодо пошуку юридичного шляху для того, щоб перенести цю дату на рік раніше.

Пропозиція щодо санкцій ЄС все ще потребує одностайної підтримки країн-членів. Угорщина та Словаччина вже заявили, що виступатимуть проти нових санкцій на російську енергію.

Як член ЄС, ми приєднаємось до рішення про призупинення у 2026 році короткострокових контрактів на використання чи транзит російського природного газу, а в довгостроковій перспективі — до 2028 року - сказав Желязков.

Міністр енергетики заявив, що відмова від імпорту російського газу "відкриває для Болгарії величезний потенціал стати основною транзитною країною для природного газу з терміналів СПГ у США".

Станом на вчорашній день ми маємо два підтверджені постачання на листопад і грудень, які будуть спрямовані на споживання громадянами та бізнесом Болгарії й надходитимуть із СПГ-терміналів у США - сказав він.

Болгарія, яка до 2022 року повністю залежала від російського газу, зараз активно шукає можливості для диверсифікації постачання та знаходження дешевших джерел енергії.

Російський газ був замінений на азербайджанський газ та зріджений природний газ із терміналу в Греції.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто повідомив, що міністр енергетики Болгарії запевнив його, що Болгарія й надалі залишатиметься надійним транзитним партнером для Угорщини.

Нагадаємо

Словаччина та Угорщина заявили, що протистоятимуть тиску президента США Дональда Трампа щодо скорочення імпорту російської нафти та газу до забезпечення альтернативних постачальників. Міністр економіки Словаччини Деніса Сакова та міністр уряду Угорщини Гергелі Гуляш підтвердили, що їхні країни не підуть на кроки, які загрожують їхній енергетичній безпеці.