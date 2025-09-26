$41.410.03
Болгария объявила о намерении остановить транзит российского газа по краткосрочным контрактам в 2026 году

Киев • УНН

 • 724 просмотра

Болгария приостановит транзит российского газа по краткосрочным контрактам в 2026 году, присоединившись к планам ЕС. Страна заменит российский газ на азербайджанский и СПГ из США, стремясь стать транзитной страной для газа с американских терминалов.

Болгария объявила о намерении остановить транзит российского газа по краткосрочным контрактам в 2026 году

Болгария приостановит транзит российского газа по краткосрочным контрактам в 2026 году в рамках планов Европейского Союза полностью отказаться от импорта российского газа, сообщил премьер-министр Росен Желязков. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Европейский Союз изначально планировал прекратить импорт российского газа до конца 2027 года, что ознаменовало бы завершение многолетних энергетических отношений со страной, которая когда-то была крупнейшим поставщиком газа в Европу.

Однако на прошлой неделе чиновники ЕС заявили, что ведут переговоры по поиску юридического пути для того, чтобы перенести эту дату на год раньше.

Предложение по санкциям ЕС все еще нуждается в единогласной поддержке стран-членов. Венгрия и Словакия уже заявили, что будут выступать против новых санкций на российскую энергию.

Как член ЕС, мы присоединимся к решению о приостановке в 2026 году краткосрочных контрактов на использование или транзит российского природного газа, а в долгосрочной перспективе — до 2028 года

- сказал Желязков.

Министр энергетики заявил, что отказ от импорта российского газа "открывает для Болгарии огромный потенциал стать основной транзитной страной для природного газа с терминалов СПГ в США".

По состоянию на вчерашний день мы имеем две подтвержденные поставки на ноябрь и декабрь, которые будут направлены на потребление гражданами и бизнесом Болгарии и будут поступать с СПГ-терминалов в США

- сказал он.

Болгария, которая до 2022 года полностью зависела от российского газа, сейчас активно ищет возможности для диверсификации поставок и нахождения более дешевых источников энергии.

Российский газ был заменен на азербайджанский газ и сжиженный природный газ с терминала в Греции.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что министр энергетики Болгарии заверил его, что Болгария и в дальнейшем будет оставаться надежным транзитным партнером для Венгрии.

Напомним

Словакия и Венгрия заявили, что будут противостоять давлению президента США Дональда Трампа по сокращению импорта российской нефти и газа до обеспечения альтернативных поставщиков. Министр экономики Словакии Дениса Сакова и министр правительства Венгрии Гергели Гуляш подтвердили, что их страны не пойдут на шаги, которые угрожают их энергетической безопасности.

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
