Блекаут на заході ЄС: Банк Іспанії заявив, що послуги доступні, але з перебоями
Київ • УНН
Іспанський центробанк повідомив, що онлайн-платежі в країні під час блекауту доступні, система TARGET працює. CaixaBank запевнив, що їх онлайн-сервіси працюють, але у відділеннях та банкоматах трапляються інциденти.
Онлайн-банкінг в Іспанії попри блекаут працює завдяки резервним системам. Але у відділеннях та банкоматах стаються інциденти. Про це заявив центробанк Іспанії, повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.
Деталі
Як заявили у банку Іспанії, проведення платежів загалом доступне. Система TARGET працює нормально. Системи, що керують більшістю POS-терміналів у країні, також працюють. Проте спостерігається менша активність, ймовірно, через те, що у роздрібних торговців закінчується заряд батареї.
Тим часом іспанський комерційний CaixaBank заявив, що його онлайн-сервіси працюють без нарікань. Картки та POS-термінали працюють за умови, якщо у продавців є робочий термінал.
Нагадаємо
28 квітня в Іспанії та Португалії сталося масштабне відключення електроенергії, що залишило мільйони людей без електрики та звичних сервісів.
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила про готовність Єврокомісії допомогти у відновленні енергопостачання на Піренейському півострові після масштабного відключення електроенергії.