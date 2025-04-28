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Financial Times

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Блекаут на заході ЄС: Банк Іспанії заявив, що послуги доступні, але з перебоями

Київ • УНН

 • 708 перегляди

Іспанський центробанк повідомив, що онлайн-платежі в країні під час блекауту доступні, система TARGET працює. CaixaBank запевнив, що їх онлайн-сервіси працюють, але у відділеннях та банкоматах трапляються інциденти.

Блекаут на заході ЄС: Банк Іспанії заявив, що послуги доступні, але з перебоями

Онлайн-банкінг в Іспанії попри блекаут працює завдяки резервним системам. Але у відділеннях та банкоматах стаються інциденти. Про це заявив центробанк Іспанії, повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Як заявили у банку Іспанії, проведення платежів загалом доступне. Система TARGET працює нормально. Системи, що керують більшістю POS-терміналів у країні, також працюють. Проте спостерігається менша активність, ймовірно, через те, що у роздрібних торговців закінчується заряд батареї.

Тим часом іспанський комерційний CaixaBank заявив, що його онлайн-сервіси працюють без нарікань. Картки та POS-термінали працюють за умови, якщо у продавців є робочий термінал.

Нагадаємо

28 квітня в Іспанії та Португалії сталося масштабне відключення електроенергії, що залишило мільйони людей без електрики та звичних сервісів.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила про готовність Єврокомісії допомогти у відновленні енергопостачання на Піренейському півострові після масштабного відключення електроенергії.

Лілія Набока

Лілія Набока

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