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Блэкаут на западе ЕС: Банк Испании заявил, что услуги доступны, но с перебоями

Киев • УНН

 • 166 просмотра

Испанский центробанк сообщил, что онлайн-платежи в стране во время блэкаута доступны, система TARGET работает. CaixaBank заверил, что их онлайн-сервисы работают, но в отделениях и банкоматах случаются инциденты.

Блэкаут на западе ЕС: Банк Испании заявил, что услуги доступны, но с перебоями

Онлайн-банкинг в Испании, несмотря на блэкаут, работает благодаря резервным системам. Но в отделениях и банкоматах происходят инциденты. Об этом заявил центробанк Испании, сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Как заявили в банке Испании, проведение платежей в целом доступно. Система TARGET работает нормально. Системы, управляющие большинством POS-терминалов в стране, также работают. Однако наблюдается меньшая активность, вероятно, из-за того, что у розничных торговцев заканчивается заряд батареи.

Тем временем испанский коммерческий CaixaBank заявил, что его онлайн-сервисы работают без нареканий. Карты и POS-терминалы работают при условии, если у продавцов есть рабочий терминал.

Напомним

28 апреля в Испании и Португалии произошло масштабное отключение электроэнергии, что оставило миллионы людей без электричества и привычных сервисов.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности Еврокомиссии помочь в восстановлении энергоснабжения на Пиренейском полуострове после масштабного отключения электроэнергии.

Лилия Набока

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