Бізнес та ОСББ отримали понад 4,5 млрд грн кредитів на власну генерацію - Міненерго

Ексклюзив
11:13 • 6198 перегляди
Юрист закликав переглянути правила доступу компаній до спецрежиму Defence City
Ексклюзив
09:02 • 15949 перегляди
СБУ уразила один із найбільших нафтових вузлів на півдні рф - НПС "тихорецьк"Video
Ексклюзив
07:14 • 26241 перегляди
Українці скасовують заплановані подорожі - куди ще можна поїхати у відпустку
Ексклюзив
11 березня, 19:47 • 37150 перегляди
Погрози нафтою по $200 за барель - до яких цін на пальне готуватись українцям
11 березня, 15:03 • 53849 перегляди
Інфляція прискорилася до 7,6% - як подорожчали продукти та пальнеPhoto
11 березня, 14:45 • 52387 перегляди
Нафтогаз: рф другий день атакує нафтову інфраструктуру на півдні, причина очевидна - блокування поставок неросійської нафти до Європи
Ексклюзив
11 березня, 13:06 • 42048 перегляди
Історії колишніх пацієнтів клініки Odrex, які найбільше вразили активістів StopOdrex
Ексклюзив
11 березня, 12:47 • 44919 перегляди
НАЗК перевірить спосіб життя заступника голови митниці Суворова, у разі відповідного звернення
11 березня, 09:10 • 37684 перегляди
Вбивство Андрія Парубія - справу передано до суду, затриманому загрожує довічне ув'язненняPhotoVideo
11 березня, 08:06 • 40004 перегляди
НБУ забезпечив банки мільйонами валюти після захоплення інкасаторів в Угорщині - каже, запас готівкою "достатній"
Публікації
Ексклюзиви
Теги
Автори
російський уряд планує скоротити бюджетні видатки на 10% через падіння доходів від експорту енергоносіїв12 березня, 03:45 • 13724 перегляди
У Техасі стратили чоловіка за жорстоке вбивство дівчини та дитини у 2013 році12 березня, 04:05 • 14935 перегляди
КВІР спільно з "Хезболлою" розпочав сорокову хвилю масованих атак на Ізраїль та американські бази12 березня, 04:29 • 15812 перегляди
Шість суден атаковано в Перській та Ормузькій протоці, загинув моряк12 березня, 05:41 • 32535 перегляди
Харків і область зазнали нічної атаки рф дронами, ворог повторно вдарив по рятувальникахPhoto07:59 • 18394 перегляди
Як земельна схема під клінікою Odrex б’є по кишені кожного одеситаPhoto11:29 • 10002 перегляди
Овочі на підвіконні - що можна виростити і коли варто садити09:55 • 14000 перегляди
Куди поїхати на вихідні: топ-10 цікавих локацій Житомирщини для короткої подорожіPhoto11 березня, 16:24 • 43281 перегляди
Конфлікт на Близькому Сході може створити профіцит зерна в Україні - експерт11 березня, 13:32 • 47789 перегляди
У Європі стрімко ростуть ціни на пальне, в Україні подорожчання поки стриманіше11 березня, 13:14 • 51304 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Оксен Лісовий
Ніколь Кідман
Музикант
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Ірак
Державний кордон України
Ніколь Кідман вперше прокоментувала свій розрив із Кітом Урбаном12:00 • 4358 перегляди
Легендарна мама Майкла Джексона вперше за довгий час показалася публіці11 березня, 23:05 • 35811 перегляди
День народження Чака Норріса: топ фільмів зірки культових бойовиківVideo11 березня, 17:32 • 24921 перегляди
Віталій Козловський тимчасово зупинив концерти через хворобу: що сталося з артистом11 березня, 15:51 • 24355 перегляди
Міккі Рурка виселили з орендованого будинку в Лос-Анджелесі після рішення суду11 березня, 14:04 • 26341 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Фільм
Серіали

Бізнес та ОСББ отримали понад 4,5 млрд грн кредитів на власну генерацію - Міненерго

Київ • УНН

 • 1692 перегляди

За програмою Доступні кредити 5-7-9 укладено 358 договорів на енергообладнання. Кошти спрямували на сонячні станції та генератори для автономності.

Бізнес та ОСББ отримали понад 4,5 млрд грн кредитів на власну генерацію - Міненерго

В Україні триває реалізація державної програми "Доступні кредити 5–7–9%", яка дає можливість бізнесу та житловим об’єднанням інвестувати у власні джерела енергії. Про це повідомляє Міністерство енергетики України, передає УНН.

Деталі

У відомстві зазначають, що програма стала одним із ключових інструментів зміцнення енергетичної стійкості країни в умовах постійних атак на енергетичну інфраструктуру.

Урядова програма "Доступні кредити 5–7–9%" дає можливість українському бізнесу, ОСББ та житлово-будівельним кооперативам інвестувати у власні джерела енергії

- йдеться у повідомленні.

За даними міністерства, у межах програми вже укладено 358 кредитних договорів на загальну суму понад 4,5 млрд грн. З початку року підписано 37 договорів на суму 722 млн грн.

Отримані кошти спрямовуються на встановлення сонячних електростанцій, генераторів та інших енергетичних установок, які дозволяють забезпечити стабільне електропостачання підприємств та багатоквартирних будинків.

У Міненерго наголошують, що такі проєкти допомагають громадам і бізнесу зменшувати залежність від централізованої енергосистеми, підвищують енергетичну автономність та сприяють підготовці до можливих викликів, зокрема у зимовий період.

Подати заявку на участь у програмі можна у банках-партнерах, перелік яких оприлюднений на сайті Фонду розвитку підприємництва.

Зеленський анонсував виплати 1500 гривень пенсіонерам та кешбек на пальне

Андрій Тимощенков

СуспільствоЕкономіка
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Міністерство енергетики України
Володимир Зеленський
Україна