Бізнес та ОСББ отримали понад 4,5 млрд грн кредитів на власну генерацію - Міненерго

В Україні триває реалізація державної програми "Доступні кредити 5–7–9%", яка дає можливість бізнесу та житловим об’єднанням інвестувати у власні джерела енергії. Про це повідомляє Міністерство енергетики України, передає УНН.

Деталі

У відомстві зазначають, що програма стала одним із ключових інструментів зміцнення енергетичної стійкості країни в умовах постійних атак на енергетичну інфраструктуру.

Урядова програма "Доступні кредити 5–7–9%" дає можливість українському бізнесу, ОСББ та житлово-будівельним кооперативам інвестувати у власні джерела енергії - йдеться у повідомленні.

За даними міністерства, у межах програми вже укладено 358 кредитних договорів на загальну суму понад 4,5 млрд грн. З початку року підписано 37 договорів на суму 722 млн грн.

Отримані кошти спрямовуються на встановлення сонячних електростанцій, генераторів та інших енергетичних установок, які дозволяють забезпечити стабільне електропостачання підприємств та багатоквартирних будинків.

У Міненерго наголошують, що такі проєкти допомагають громадам і бізнесу зменшувати залежність від централізованої енергосистеми, підвищують енергетичну автономність та сприяють підготовці до можливих викликів, зокрема у зимовий період.

Подати заявку на участь у програмі можна у банках-партнерах, перелік яких оприлюднений на сайті Фонду розвитку підприємництва.

