Бизнес и ОСМД получили более 4,5 млрд грн кредитов на собственную генерацию - Минэнерго

В Украине продолжается реализация государственной программы "Доступные кредиты 5–7–9%", которая дает возможность бизнесу и жилищным объединениям инвестировать в собственные источники энергии. Об этом сообщает Министерство энергетики Украины, передает УНН.

Подробности

В ведомстве отмечают, что программа стала одним из ключевых инструментов укрепления энергетической устойчивости страны в условиях постоянных атак на энергетическую инфраструктуру.

Правительственная программа "Доступные кредиты 5–7–9%" дает возможность украинскому бизнесу, ОСМД и жилищно-строительным кооперативам инвестировать в собственные источники энергии - говорится в сообщении.

По данным министерства, в рамках программы уже заключено 358 кредитных договоров на общую сумму более 4,5 млрд грн. С начала года подписано 37 договоров на сумму 722 млн грн.

Полученные средства направляются на установку солнечных электростанций, генераторов и других энергетических установок, которые позволяют обеспечить стабильное электроснабжение предприятий и многоквартирных домов.

В Минэнерго отмечают, что такие проекты помогают общинам и бизнесу уменьшать зависимость от централизованной энергосистемы, повышают энергетическую автономность и способствуют подготовке к возможным вызовам, в частности в зимний период.

Подать заявку на участие в программе можно в банках-партнерах, перечень которых опубликован на сайте Фонда развития предпринимательства.

