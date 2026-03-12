Бизнес и ОСМД получили более 4,5 млрд грн кредитов на собственную генерацию - Минэнерго
Киев • УНН
По программе Доступные кредиты 5-7-9 заключено 358 договоров на энергооборудование. Средства направили на солнечные станции и генераторы для автономности.
В Украине продолжается реализация государственной программы "Доступные кредиты 5–7–9%", которая дает возможность бизнесу и жилищным объединениям инвестировать в собственные источники энергии. Об этом сообщает Министерство энергетики Украины, передает УНН.
Подробности
В ведомстве отмечают, что программа стала одним из ключевых инструментов укрепления энергетической устойчивости страны в условиях постоянных атак на энергетическую инфраструктуру.
Правительственная программа "Доступные кредиты 5–7–9%" дает возможность украинскому бизнесу, ОСМД и жилищно-строительным кооперативам инвестировать в собственные источники энергии
По данным министерства, в рамках программы уже заключено 358 кредитных договоров на общую сумму более 4,5 млрд грн. С начала года подписано 37 договоров на сумму 722 млн грн.
Полученные средства направляются на установку солнечных электростанций, генераторов и других энергетических установок, которые позволяют обеспечить стабильное электроснабжение предприятий и многоквартирных домов.
В Минэнерго отмечают, что такие проекты помогают общинам и бизнесу уменьшать зависимость от централизованной энергосистемы, повышают энергетическую автономность и способствуют подготовке к возможным вызовам, в частности в зимний период.
Подать заявку на участие в программе можно в банках-партнерах, перечень которых опубликован на сайте Фонда развития предпринимательства.
Зеленский анонсировал выплаты 1500 гривен пенсионерам и кешбэк на горючее12.03.26, 11:00 • 5190 просмотров