Эксклюзив
11:13 • 1776 просмотра
Юрист призвал пересмотреть правила доступа компаний к спецрежиму Defence City
Эксклюзив
09:02 • 10503 просмотра
СБУ поразила один из крупнейших нефтяных узлов на юге рф - НПС "тихорецк"Video
Эксклюзив
07:14 • 21617 просмотра
Украинцы отменяют запланированные поездки - куда еще можно поехать в отпуск
Эксклюзив
11 марта, 19:47 • 32904 просмотра
Угрозы нефтью по $200 за баррель - к каким ценам на топливо готовиться украинцам
11 марта, 15:03 • 50127 просмотра
Инфляция ускорилась до 7,6% - как подорожали продукты и топливоPhoto
11 марта, 14:45 • 50428 просмотра
Нафтогаз: рф второй день атакует нефтяную инфраструктуру на юге, причина очевидна - блокирование поставок нероссийской нефти в Европу
Эксклюзив
11 марта, 13:06 • 40799 просмотра
Истории бывших пациентов клиники Odrex, которые больше всего поразили активистов StopOdrex
Эксклюзив
11 марта, 12:47 • 44236 просмотра
НАПК проверит образ жизни заместителя главы таможни Суворова в случае соответствующего обращения
11 марта, 09:10 • 37336 просмотра
Убийство Андрея Парубия - дело передано в суд, задержанному грозит пожизненное заключениеPhotoVideo
11 марта, 08:06 • 39867 просмотра
НБУ обеспечил банки миллионами валюты после захвата инкассаторов в Венгрии - говорит, запас наличными "достаточный"
публикации
Эксклюзивы
Бизнес и ОСМД получили более 4,5 млрд грн кредитов на собственную генерацию - Минэнерго

Киев • УНН

 • 258 просмотра

По программе Доступные кредиты 5-7-9 заключено 358 договоров на энергооборудование. Средства направили на солнечные станции и генераторы для автономности.

Бизнес и ОСМД получили более 4,5 млрд грн кредитов на собственную генерацию - Минэнерго

В Украине продолжается реализация государственной программы "Доступные кредиты 5–7–9%", которая дает возможность бизнесу и жилищным объединениям инвестировать в собственные источники энергии. Об этом сообщает Министерство энергетики Украины, передает УНН.

Подробности

В ведомстве отмечают, что программа стала одним из ключевых инструментов укрепления энергетической устойчивости страны в условиях постоянных атак на энергетическую инфраструктуру.

Правительственная программа "Доступные кредиты 5–7–9%" дает возможность украинскому бизнесу, ОСМД и жилищно-строительным кооперативам инвестировать в собственные источники энергии

- говорится в сообщении.

По данным министерства, в рамках программы уже заключено 358 кредитных договоров на общую сумму более 4,5 млрд грн. С начала года подписано 37 договоров на сумму 722 млн грн.

Полученные средства направляются на установку солнечных электростанций, генераторов и других энергетических установок, которые позволяют обеспечить стабильное электроснабжение предприятий и многоквартирных домов.

В Минэнерго отмечают, что такие проекты помогают общинам и бизнесу уменьшать зависимость от централизованной энергосистемы, повышают энергетическую автономность и способствуют подготовке к возможным вызовам, в частности в зимний период.

Подать заявку на участие в программе можно в банках-партнерах, перечень которых опубликован на сайте Фонда развития предпринимательства.

