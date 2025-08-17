$41.450.00
Біженці в Австрії провалюють іспити з німецької задля збереження допомоги від держави - Bild

Київ • УНН

 • 84 перегляди

Частина сирійських біженців в Австрії навмисно не складає іспити з німецької мови, щоб уникнути низькооплачуваної роботи. Це дозволяє їм продовжувати отримувати державну допомогу, яка є приблизно такою ж, як у Німеччині.

Біженці в Австрії провалюють іспити з німецької задля збереження допомоги від держави - Bild

Мусульманські біженці в Австрії навмисно провалюють іспити з німецької мови, щоб не виходити на роботу і отримувати державну допомогу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bild.

Деталі

Частина сирійських біженців навмисно не складає іспити з німецької мови. Мета такої поведінки - уникнути низькооплачуваної роботи, повідомляють ЗМІ.

Повідомляється, що навіть висококваліфіковані фахівці - наприклад, лікарі з Сирії - стикаються з тим, що їхній досвід і освіта не враховуються, і їм пропонують лише прибирання або іншу низькооплачувану роботу. При цьому роботу в Австрії можуть отримати ті, хто може довести високий рівень володіння німецькою мовою.

Водночас ті, кого не можуть працевлаштувати, продовжують отримувати державну підтримку - приблизно таку ж, як у Німеччині, повідомляє Bild.

Нагадаємо

Приблизно 120 000 українських біженців у США почнуть втрачати гуманітарний захист з 15 серпня. Вони прибули до країни через програму Uniting for Ukraine, імпровізовану правову програму, створену адміністрацією Джо Байдена.

