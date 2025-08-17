$41.450.00
Эксклюзив
10:14 • 11678 просмотра
В Александрии на Кировоградщине женщина случайно переехала дочь
Эксклюзив
17 августа, 07:17 • 21762 просмотра
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
16 августа, 12:47 • 106809 просмотра
Имеем успехи на чрезвычайно сложных участках под Добропольем и Покровском: Зеленский провел заседание Ставки
Эксклюзив
16 августа, 10:46 • 70369 просмотра
Саммит Трампа и путина на Аляске: что изменилось для Украины
16 августа, 09:52 • 71832 просмотра
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
16 августа, 08:59 • 62723 просмотра
Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп
16 августа, 07:28 • 52229 просмотра
Зеленский подтвердил длительный разговор с Трампом об итогах саммита с путиным: собирается в Вашингтон в понедельник
15 августа, 23:06 • 247065 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
15 августа, 20:15 • 213950 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
15 августа, 20:08 • 168416 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
Беженцы в Австрии проваливают экзамены по немецкому языку ради сохранения помощи от государства - Bild

Киев • УНН

 • 166 просмотра

Часть сирийских беженцев в Австрии намеренно не сдает экзамены по немецкому языку, чтобы избежать низкооплачиваемой работы. Это позволяет им продолжать получать государственную помощь, которая примерно такая же, как в Германии.

Беженцы в Австрии проваливают экзамены по немецкому языку ради сохранения помощи от государства - Bild

Мусульманские беженцы в Австрии намеренно проваливают экзамены по немецкому языку, чтобы не выходить на работу и получать государственную помощь. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bild.

Детали

Часть сирийских беженцев намеренно не сдает экзамены по немецкому языку. Цель такого поведения - избежать низкооплачиваемой работы, сообщают СМИ.

Сообщается, что даже высококвалифицированные специалисты - например, врачи из Сирии - сталкиваются с тем, что их опыт и образование не учитываются, и им предлагают лишь уборку или другую низкооплачиваемую работу. При этом работу в Австрии могут получить те, кто может доказать высокий уровень владения немецким языком.

В то же время те, кого не могут трудоустроить, продолжают получать государственную поддержку - примерно такую же, как в Германии, сообщает Bild.

Напомним

Примерно 120 000 украинских беженцев в США начнут терять гуманитарную защиту с 15 августа. Они прибыли в страну по программе Uniting for Ukraine, импровизированной правовой программе, созданной администрацией Джо Байдена.

Евгений Устименко

