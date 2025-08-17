Мусульманские беженцы в Австрии намеренно проваливают экзамены по немецкому языку, чтобы не выходить на работу и получать государственную помощь. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bild.

Детали

Часть сирийских беженцев намеренно не сдает экзамены по немецкому языку. Цель такого поведения - избежать низкооплачиваемой работы, сообщают СМИ.

Сообщается, что даже высококвалифицированные специалисты - например, врачи из Сирии - сталкиваются с тем, что их опыт и образование не учитываются, и им предлагают лишь уборку или другую низкооплачиваемую работу. При этом работу в Австрии могут получить те, кто может доказать высокий уровень владения немецким языком.

В то же время те, кого не могут трудоустроить, продолжают получать государственную поддержку - примерно такую же, как в Германии, сообщает Bild.

Напомним

Примерно 120 000 украинских беженцев в США начнут терять гуманитарную защиту с 15 августа. Они прибыли в страну по программе Uniting for Ukraine, импровизированной правовой программе, созданной администрацией Джо Байдена.