Бюджет рф продовжує стагнувати на тлі війни проти України - ЦПД

Ексклюзив
9 серпня, 14:11 • 26722 перегляди
Є прекрасний момент, щоб завершити війну: астролог відповів, чим можуть закінчитися переговори путіна і Трампа
9 серпня, 13:49 • 86876 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo
9 серпня, 06:10 • 78847 перегляди
Зеленський відреагував на зустріч Трампа та путіна на Алясці: Україна готова до реальних рішень для миру, але землю окупанту дарувати не буде
8 серпня, 22:42 • 254232 перегляди
Трамп заявив, що зустрінеться із путіним 15 серпня на Алясці
8 серпня, 15:03 • 142323 перегляди
Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility - Свириденко
8 серпня, 14:38 • 314387 перегляди
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo
Ексклюзив
8 серпня, 13:00 • 290633 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
8 серпня, 12:43 • 105694 перегляди
Проходження ВЛК під час воєнного стану: що потрібно знати військовозобов’язаним
8 серпня, 10:49 • 148317 перегляди
Трамп і путін можуть зустрітися вже у понеділок, Рим серед варіантів - Fox News
Ексклюзив
8 серпня, 09:44 • 78627 перегляди
Стрілянина в черкаському "МакДональдзі": стали відомі деталі інциденту
Jerry Heil та YARMAK видалили кліп через звинувачення актора Темляка у домашньому насильстві
9 серпня, 15:20 • 44283 перегляди
Удар рф по меблевому магазину в Харкові: з'явились фото наслідків та нові деталі щодо постраждалих
9 серпня, 15:52 • 12000 перегляди
Україна та Європа відхилили пропозицію путіна про припинення вогню та висунули свою - ЗМІ
9 серпня, 16:07 • 7724 перегляди
П'яний іноземець на Range Rover влаштував масштабну ДТП у Києві, є постраждала
9 серпня, 17:15 • 14026 перегляди
путін пропонує обмежене перемир'я перед зустріччю з Трампом - The Economist
17:27 • 25826 перегляди
Бійці ГУР уразили РЛС "Єнісєй" у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила Україна
8 серпня, 14:38 • 314387 перегляди
Антикорупційним органам України варто звернути увагу на діяльність нардепа Сергія Кузьміних
8 серпня, 14:30 • 197208 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
8 серпня, 13:00 • 290633 перегляди
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлет
8 серпня, 11:15 • 295301 перегляди
Третина випускників знайшли роботу, а частині довелося перевчатися: Служба зайнятості розповіла про ситуацію на ринку праці
Ексклюзив
8 серпня, 09:00 • 206400 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Джей Ді Венс
Девід Леммі
Кір Стармер
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Донецька область
Польща
Jerry Heil та YARMAK видалили кліп через звинувачення актора Темляка у домашньому насильстві
9 серпня, 15:20 • 44301 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихідними
9 серпня, 13:49 • 86877 перегляди
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлет
8 серпня, 11:15 • 295301 перегляди
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світу
7 серпня, 11:02 • 221211 перегляди
Netflix представив першу частину другого сезону "Венздей": більше таємниць і сімейних драм
6 серпня, 10:39 • 230725 перегляди
Економіст (журнал)
TikTok
Instagram
Пістолет
MultiCam (камуфляж)

Бюджет рф продовжує стагнувати на тлі війни проти України - ЦПД

Київ • УНН

 • 192 перегляди

Дефіцит федерального бюджету росії зріс на 1,2 трлн рублів у липні 2025 року. За перші сім місяців 2025 року "діра" в бюджеті досягла 4,88 трлн рублів.

Бюджет рф продовжує стагнувати на тлі війни проти України - ЦПД

Дефіцит бюджету рф перевищив річний прогноз мінфіну країни. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що у липні 2025 року дефіцит федерального бюджету росії зріс на 1,2 трлн рублів ($15,1 млрд) і перевищив річний прогноз мінфіну на понад 25%.

За перші сім місяців 2025 року "діра" в бюджеті досягла 4,88 трлн рублів ($61,5 млрд) проти 1,1 трлн ($13,9 млрд) за той самий період 2024 року - це у 4,5 раза більше. Мінфін пов’язує зростання дефіциту з падінням нафтових і газових доходів на 18,5% через дешеву нафту та ослаблення рубля. Раніше прогноз дефіциту збільшили більш як утричі - до 3,8 трлн рублів ($47,9 млрд), а резерви готуються витрачати замість того, щоб їх поповнювати

- вказують у ЦПД.

Там резюмують, що бюджет рф продовжує стагнувати на тлі війни проти України, міжнародної ізоляції та санкцій.

Нагадаємо

Нещодавно Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО, яким продовжив синхронізувати санкції України та ключових партнерів, на 100% синхронізувавши санкції США, запроваджені у 2025 році щодо рф.

Дефіцит бюджету росії цьогоріч може зрости втричі - ГУР02.05.25, 21:54 • 13834 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Рада національної безпеки і оборони України
Україна