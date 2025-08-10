Бюджет рф продовжує стагнувати на тлі війни проти України - ЦПД
Київ • УНН
Дефіцит федерального бюджету росії зріс на 1,2 трлн рублів у липні 2025 року. За перші сім місяців 2025 року "діра" в бюджеті досягла 4,88 трлн рублів.
Дефіцит бюджету рф перевищив річний прогноз мінфіну країни. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що у липні 2025 року дефіцит федерального бюджету росії зріс на 1,2 трлн рублів ($15,1 млрд) і перевищив річний прогноз мінфіну на понад 25%.
За перші сім місяців 2025 року "діра" в бюджеті досягла 4,88 трлн рублів ($61,5 млрд) проти 1,1 трлн ($13,9 млрд) за той самий період 2024 року - це у 4,5 раза більше. Мінфін пов’язує зростання дефіциту з падінням нафтових і газових доходів на 18,5% через дешеву нафту та ослаблення рубля. Раніше прогноз дефіциту збільшили більш як утричі - до 3,8 трлн рублів ($47,9 млрд), а резерви готуються витрачати замість того, щоб їх поповнювати
Там резюмують, що бюджет рф продовжує стагнувати на тлі війни проти України, міжнародної ізоляції та санкцій.
Нагадаємо
Нещодавно Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО, яким продовжив синхронізувати санкції України та ключових партнерів, на 100% синхронізувавши санкції США, запроваджені у 2025 році щодо рф.
