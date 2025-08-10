Бюджет рф продовжує стагнувати на тлі війни проти України - ЦПД

Дефіцит бюджету рф перевищив річний прогноз мінфіну країни. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.

Зазначається, що у липні 2025 року дефіцит федерального бюджету росії зріс на 1,2 трлн рублів ($15,1 млрд) і перевищив річний прогноз мінфіну на понад 25%.

За перші сім місяців 2025 року "діра" в бюджеті досягла 4,88 трлн рублів ($61,5 млрд) проти 1,1 трлн ($13,9 млрд) за той самий період 2024 року - це у 4,5 раза більше. Мінфін пов’язує зростання дефіциту з падінням нафтових і газових доходів на 18,5% через дешеву нафту та ослаблення рубля. Раніше прогноз дефіциту збільшили більш як утричі - до 3,8 трлн рублів ($47,9 млрд), а резерви готуються витрачати замість того, щоб їх поповнювати