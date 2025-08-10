Бюджет РФ продолжает стагнировать на фоне войны против Украины - ЦПД

$41.460.00
48.280.00
ukenru
Эксклюзив
9 августа, 14:11 • 26722 просмотра
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
9 августа, 13:49 • 86874 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo
9 августа, 06:10 • 78846 просмотра
Зеленский отреагировал на встречу Трампа и путина на Аляске: Украина готова к реальным решениям для мира, но землю оккупанту дарить не будет
8 августа, 22:42 • 254231 просмотра
Трамп заявил, что встретится с путиным 15 августа на Аляске
8 августа, 15:03 • 142322 просмотра
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
8 августа, 14:38 • 314387 просмотра
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 290633 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 12:43 • 105694 просмотра
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
8 августа, 10:49 • 148317 просмотра
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Эксклюзив
8 августа, 09:44 • 78627 просмотра
Стрельба в черкасском "МакДональдсе": стали известны детали инцидента
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+17°
0.9м/с
74%
755мм
Популярные новости
Джерри Хейл и YARMAK удалили клип из-за обвинений актера Темляка в домашнем насилииVideo9 августа, 15:20 • 44283 просмотра
Удар рф по мебельному магазину в Харькове: появились фото последствий и новые детали о пострадавшихPhoto9 августа, 15:52 • 12000 просмотра
Украина и Европа отклонили предложение путина о прекращении огня и выдвинули свое - СМИ9 августа, 16:07 • 7724 просмотра
Пьяный иностранец на Range Rover устроил масштабное ДТП в Киеве, есть пострадавшаяPhoto9 августа, 17:15 • 14026 просмотра
путин предлагает ограниченное перемирие перед встречей с Трампом - The Economist17:27 • 25826 просмотра
публикации
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo8 августа, 14:38 • 314387 просмотра
Антикоррупционным органам Украины стоит обратить внимание на деятельность нардепа Сергея КузьминыхPhoto8 августа, 14:30 • 197208 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 290633 просмотра
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto8 августа, 11:15 • 295301 просмотра
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
Эксклюзив
8 августа, 09:00 • 206400 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Джей Ди Вэнс
Дэвид Лэмми
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Донецкая область
Польша
Реклама
УНН Lite
Джерри Хейл и YARMAK удалили клип из-за обвинений актера Темляка в домашнем насилииVideo9 августа, 15:20 • 44301 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo9 августа, 13:49 • 86874 просмотра
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto8 августа, 11:15 • 295301 просмотра
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto7 августа, 11:02 • 221211 просмотра
Netflix представил первую часть второго сезона «Уэнсдей»: больше тайн и семейных драм6 августа, 10:39 • 230725 просмотра
Актуальное
The Economist
ТикТок
Instagram
Шахед-136
Пистолет

Бюджет РФ продолжает стагнировать на фоне войны против Украины - ЦПД

Киев • УНН

 • 192 просмотра

Дефицит федерального бюджета России вырос на 1,2 трлн рублей в июле 2025 года. За первые семь месяцев 2025 года "дыра" в бюджете достигла 4,88 трлн рублей.

Бюджет РФ продолжает стагнировать на фоне войны против Украины - ЦПД

Дефицит бюджета РФ превысил годовой прогноз Минфина страны. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что в июле 2025 года дефицит федерального бюджета России вырос на 1,2 трлн рублей ($15,1 млрд) и превысил годовой прогноз Минфина более чем на 25%.

За первые семь месяцев 2025 года "дыра" в бюджете достигла 4,88 трлн рублей ($61,5 млрд) против 1,1 трлн ($13,9 млрд) за тот же период 2024 года - это в 4,5 раза больше. Минфин связывает рост дефицита с падением нефтяных и газовых доходов на 18,5% из-за дешевой нефти и ослабления рубля. Ранее прогноз дефицита увеличили более чем втрое - до 3,8 трлн рублей ($47,9 млрд), а резервы готовятся тратить вместо того, чтобы их пополнять

- указывают в ЦПД.

Там резюмируют, что бюджет РФ продолжает стагнировать на фоне войны против Украины, международной изоляции и санкций.

Напомним

Недавно Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым продолжил синхронизировать санкции Украины и ключевых партнеров, на 100% синхронизировав санкции США, введенные в 2025 году в отношении РФ.

Дефицит бюджета россии в этом году может вырасти в три раза – ГУР02.05.25, 21:54 • 13834 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ЭкономикаНовости Мира
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Украина