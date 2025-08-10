Бюджет РФ продолжает стагнировать на фоне войны против Украины - ЦПД
Киев • УНН
Дефицит федерального бюджета России вырос на 1,2 трлн рублей в июле 2025 года. За первые семь месяцев 2025 года "дыра" в бюджете достигла 4,88 трлн рублей.
Дефицит бюджета РФ превысил годовой прогноз Минфина страны. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.
Детали
Отмечается, что в июле 2025 года дефицит федерального бюджета России вырос на 1,2 трлн рублей ($15,1 млрд) и превысил годовой прогноз Минфина более чем на 25%.
За первые семь месяцев 2025 года "дыра" в бюджете достигла 4,88 трлн рублей ($61,5 млрд) против 1,1 трлн ($13,9 млрд) за тот же период 2024 года - это в 4,5 раза больше. Минфин связывает рост дефицита с падением нефтяных и газовых доходов на 18,5% из-за дешевой нефти и ослабления рубля. Ранее прогноз дефицита увеличили более чем втрое - до 3,8 трлн рублей ($47,9 млрд), а резервы готовятся тратить вместо того, чтобы их пополнять
Там резюмируют, что бюджет РФ продолжает стагнировать на фоне войны против Украины, международной изоляции и санкций.
Напомним
Недавно Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым продолжил синхронизировать санкции Украины и ключевых партнеров, на 100% синхронизировав санкции США, введенные в 2025 году в отношении РФ.
