Більшість європейців не готові до зниження зарплати заради роботи з дому - ЄЦБ

Київ • УНН

 • 260 перегляди

Більшість працівників у Європі не готові погоджуватися на суттєве зниження зарплати заради можливості працювати кілька днів на тиждень з дому. Лише 13% погодилися б на зменшення доходу на 1–5%, а 8% – на 6–10%.

Більшість європейців не готові до зниження зарплати заради роботи з дому - ЄЦБ

Більшість працівників у Європі не готові погоджуватися на суттєве зниження зарплати заради можливості працювати кілька днів на тиждень з дому. Середнє скорочення доходу, на яке готові піти респонденти, щоб працювати два-три дні дистанційно, становить 2,6%, зазначено у документі ЄЦБ, опублікованому в понеділок, йдеться в матеріалі Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Як показує щомісячне опитування, близько 70% респондентів не погодилися б на зниження заробітної плати, щоб працювати з дому. При цьому близько 13% погодилися б на зменшення доходу на 1–5%, а 8% – на 6–10%. Попри зусилля компаній повернути працівників у офіси п’ять днів на тиждень, відвідуваність офісів залишається нижчою за рівень до пандемії коронавірусу.

Прожитковий мінімум в Україні зросте до 3209 гривень 15.09.25, 20:55 • 13673 перегляди

За даними Євростату, частка працівників віком 20-64 років, які хоча б іноді працювали з дому, у 2024 році становила 22,4% – майже вдвічі більше, ніж у 2019 році.

Ми виявляємо велику різницю в готовності погодитися на зниження заробітної плати залежно від різних моделей роботи з дому

– написали економісти Антоніу Діас да Сілва та Марко Вайслер у звіті, опублікованому 22 вересня.

Ті, хто зараз працює з дому, "частіше схильні погоджуватися на вищу зарплату, щоб зберегти цей робочий графік". "Натомість ті, хто зараз працює з дому один день на тиждень, погодилися б на зниження зарплати лише на 1,6%".

Уряд розподілив 6,2 млрд гривень на доплати вчителям 17.09.25, 19:49 • 3373 перегляди

Степан Гафтко

Новини Світу
Європейський центральний банк
Bloomberg