Большинство европейцев не готовы к снижению зарплаты ради работы из дома - ЕЦБ

Большинство работников в Европе не готовы соглашаться на существенное снижение зарплаты ради возможности работать несколько дней в неделю из дома. Среднее сокращение дохода, на которое готовы пойти респонденты, чтобы работать два-три дня дистанционно, составляет 2,6%, указано в документе ЕЦБ, опубликованном в понедельник, говорится в материале Bloomberg, пишет УНН.

Как показывает ежемесячный опрос, около 70% респондентов не согласились бы на снижение заработной платы, чтобы работать из дома. При этом около 13% согласились бы на уменьшение дохода на 1–5%, а 8% – на 6–10%. Несмотря на усилия компаний вернуть работников в офисы пять дней в неделю, посещаемость офисов остается ниже уровня до пандемии коронавируса.

По данным Евростата, доля работников в возрасте 20-64 лет, которые хотя бы иногда работали из дома, в 2024 году составляла 22,4% – почти вдвое больше, чем в 2019 году.

Мы выявляем большую разницу в готовности согласиться на снижение заработной платы в зависимости от различных моделей работы из дома – написали экономисты Антониу Диас да Силва и Марко Вайсслер в отчете, опубликованном 22 сентября.

Те, кто сейчас работает из дома, "чаще склонны соглашаться на более высокую зарплату, чтобы сохранить этот рабочий график". "В то же время те, кто сейчас работает из дома один день в неделю, согласились бы на снижение зарплаты лишь на 1,6%".

