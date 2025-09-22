Большинство европейцев не готовы к снижению зарплаты ради работы из дома - ЕЦБ

$41.250.00
48.420.36
ukenru
09:32 • 15510 просмотра
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины
Эксклюзив
07:19 • 19982 просмотра
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
05:49 • 16445 просмотра
ГУР впервые в истории сожгло два российских самолета-амфибии Бе-12 в Крыму: показали видеоVideo
05:30 • 25495 просмотра
Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности
21 сентября, 20:36 • 19497 просмотра
Генассамблея ООН стартует в Нью-Йорке: Украина требует решительного ответа на российскую агрессию - МИД
Эксклюзив
21 сентября, 12:26 • 31032 просмотра
Осеннее равноденствие 22 сентября: его значение и прогноз для всех знаков Зодиака
21 сентября, 07:39 • 46549 просмотра
Никаких утечек из "Дії": в Минцифре объяснили, что произошло
20 сентября, 15:23 • 55447 просмотра
Зеленский заявил, что подписал три пакета санкций: на кого они направлены
20 сентября, 10:19 • 57601 просмотра
Зеленский подтвердил, что встретится с Трампом на следующей неделе
20 сентября, 08:41 • 87071 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+27°
5.4м/с
28%
754мм
Популярные новости
В Бориспольском районе Киевской области горят жилые дома в результате атаки рф - ОВА22 сентября, 01:27 • 14369 просмотра
На Гонконг надвигается супертайфун Рагаса: возможно закрытие международного аэропорта - Bloomberg22 сентября, 02:35 • 11757 просмотра
Враг нанес пять ударов по Запорожью: повреждена гражданская инфраструктура и промышленность22 сентября, 02:50 • 17945 просмотра
В результате массированной атаки на Запорожье разрушен частный дом: под завалами могут быть людиVideo22 сентября, 04:41 • 8370 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда05:42 • 17116 просмотра
публикации
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины09:32 • 15516 просмотра
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
Эксклюзив
07:19 • 19989 просмотра
Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности05:30 • 25498 просмотра
День мира в мире и Украине: какие шаги были предприняты за год для наступления мира
Эксклюзив
21 сентября, 05:00 • 64479 просмотра
Трамп установил "плату" в 100 тыс. долларов за рабочие визы США для иностранцев: преимущества, недостатки, подводные камни20 сентября, 18:15 • 46630 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Майя Санду
Урсула фон дер Ляйен
Даниил Гетманцев
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Запорожье
Государственная граница Украины
Крым
Реклама
УНН Lite
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США10:56 • 148 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда05:42 • 17186 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 79031 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 101894 просмотра
Massive Attack удалили свою музыку из Spotify из-за инвестиций владельца компании в военный ИИ19 сентября, 14:03 • 48598 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Бильд
Financial Times
ЧатГПТ
ТикТок

Большинство европейцев не готовы к снижению зарплаты ради работы из дома - ЕЦБ

Киев • УНН

 • 434 просмотра

Большинство работников в Европе не готовы соглашаться на существенное снижение зарплаты ради возможности работать несколько дней в неделю из дома. Лишь 13% согласились бы на уменьшение дохода на 1–5%, а 8% – на 6–10%.

Большинство европейцев не готовы к снижению зарплаты ради работы из дома - ЕЦБ

Большинство работников в Европе не готовы соглашаться на существенное снижение зарплаты ради возможности работать несколько дней в неделю из дома. Среднее сокращение дохода, на которое готовы пойти респонденты, чтобы работать два-три дня дистанционно, составляет 2,6%, указано в документе ЕЦБ, опубликованном в понедельник, говорится в материале Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Как показывает ежемесячный опрос, около 70% респондентов не согласились бы на снижение заработной платы, чтобы работать из дома. При этом около 13% согласились бы на уменьшение дохода на 1–5%, а 8% – на 6–10%. Несмотря на усилия компаний вернуть работников в офисы пять дней в неделю, посещаемость офисов остается ниже уровня до пандемии коронавируса.

Прожиточный минимум в Украине вырастет до 3209 гривен15.09.25, 20:55 • 13673 просмотра

По данным Евростата, доля работников в возрасте 20-64 лет, которые хотя бы иногда работали из дома, в 2024 году составляла 22,4% – почти вдвое больше, чем в 2019 году.

Мы выявляем большую разницу в готовности согласиться на снижение заработной платы в зависимости от различных моделей работы из дома

– написали экономисты Антониу Диас да Силва и Марко Вайсслер в отчете, опубликованном 22 сентября.

Те, кто сейчас работает из дома, "чаще склонны соглашаться на более высокую зарплату, чтобы сохранить этот рабочий график". "В то же время те, кто сейчас работает из дома один день в неделю, согласились бы на снижение зарплаты лишь на 1,6%".

Правительство распределило 6,2 млрд гривен на доплаты учителям17.09.25, 19:49 • 3373 просмотра

Степан Гафтко

Новости Мира
Европейский центральный банк
Bloomberg L.P.