Монеты номиналом 10 копеек начнут изымать из обращения уже с октября - НБУ
Правоохранители должны выяснить, была ли преступной передача главой Госавиаслужбы Бильчуком сопровождения документации по вертолетам компании со связями в РФ - юрист
США объявили о вкладе 75 млн долларов в Инвестиционный фонд восстановления Украины
Рада приняла закон о военном омбудсмене: что предусматривается
День усыновления: почему тысячи украинских подростков до сих пор ждут семью
Силы обороны Украины уничтожают врага: Сырский назвал потери России за 2025 годVideo
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
КМУ продлил сроки служебного расследования в отношении временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука еще на месяц – источник
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Правительство распределило 6,2 млрд гривен на доплаты учителям

Киев • УНН

 • 546 просмотра

Кабинет министров распределил более 6,2 млрд гривен на доплаты учителям за неблагоприятные условия труда в сентябре-декабре 2025 года. Средства получат 409 241 учитель.

Правительство распределило 6,2 млрд гривен на доплаты учителям

Кабинет министров распределил более 6,2 млрд гривен на доплаты учителям за неблагоприятные условия труда в сентябре-декабре 2025 года. Об этом сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук в своем Telegram-канале, передает УНН.

Детали

Осуществлено распределение в 2025 году субвенции в объеме 6 млрд 218 млн 546,4 тыс. гривен из государственного бюджета местным бюджетам на осуществление доплат педагогическим работникам учреждений общего среднего образования за неблагоприятные условия труда в сентябре-декабре 2025 года

- сообщил Мельничук.

Дополнение

Как сообщил нардеп Алексей Гончаренко, средства получат 409 тыс. 241 учитель.

Напомним

Кабинет министров планирует поэтапно повысить зарплату учителям на 50% в 2026 году, что предусматривает выделение 183,9 млрд гривен. В целом на образование в 2026 году предусмотрено 265,4 млрд гривен, что на 66,5 млрд больше, чем в этом году.

Павел Башинский

