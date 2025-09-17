Правительство распределило 6,2 млрд гривен на доплаты учителям

Кабинет министров распределил более 6,2 млрд гривен на доплаты учителям за неблагоприятные условия труда в сентябре-декабре 2025 года. Об этом сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук в своем Telegram-канале, передает УНН.

Детали

Осуществлено распределение в 2025 году субвенции в объеме 6 млрд 218 млн 546,4 тыс. гривен из государственного бюджета местным бюджетам на осуществление доплат педагогическим работникам учреждений общего среднего образования за неблагоприятные условия труда в сентябре-декабре 2025 года - сообщил Мельничук.

Дополнение

Как сообщил нардеп Алексей Гончаренко, средства получат 409 тыс. 241 учитель.

Напомним

Кабинет министров планирует поэтапно повысить зарплату учителям на 50% в 2026 году, что предусматривает выделение 183,9 млрд гривен. В целом на образование в 2026 году предусмотрено 265,4 млрд гривен, что на 66,5 млрд больше, чем в этом году.