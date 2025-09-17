Уряд розподілив 6,2 млрд гривень на доплати вчителям

Кабінет міністрів здійснив розподіл понад 6,2 млрд гривень на доплати вчителям за несприятливі умови праці у вересні-грудні 2025 року. Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді України Тарас Мельничук у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Деталі

Здійснено розподіл у 2025 році субвенції в обсязі 6 млрд 218 млн 546,4 тис. гривень з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за несприятливі умови праці у вересні-грудні 2025 року - повідомив Мельничук.

Доповнення

Як повідомив нардеп Олексій Гончаренко, кошти отримають 409 тис. 241 вчитель.

Нагадаємо

Кабінет міністрів планує поетапно підвищити зарплату вчителям на 50% у 2026 році, що передбачає виділення 183,9 млрд гривень. Загалом на освіту у 2026 році передбачено 265,4 млрд гривень, що на 66,5 млрд більше, ніж цього року.