Монети номіналом 10 копійок почнуть вилучати з обігу вже з жовтня - НБУ
15:01 • 4708 перегляди
Правоохоронці мають зʼясувати, чи була злочинною передача головою Державіаслужби Більчуком супроводу документації по вертольотах компанії зі звʼязками в рф - юрист
12:33 • 14782 перегляди
США оголосили про внесок 75 млн доларів у Інвестиційний фонд відбудови України
17 вересня, 09:20 • 28895 перегляди
Рада ухвалила закон про військового омбудсмана: що передбачається
17 вересня, 09:16 • 31101 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: вирок планують оголосити в понеділок
Ексклюзив
17 вересня, 05:30 • 37084 перегляди
День усиновлення: чому тисячі українських підлітків досі чекають на родину
17 вересня, 02:27 • 37318 перегляди
Сили оборони України нищать ворога: Сирський назвав втрати росії за 2025 рікVideo
16 вересня, 16:50 • 99872 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Ексклюзив
16 вересня, 15:22 • 117428 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 14:08 • 53539 перегляди
КМУ продовжив строки службового розслідування щодо тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука ще на місяць – джерело
Уряд розподілив 6,2 млрд гривень на доплати вчителям

Київ • УНН

 • 164 перегляди

Кабінет міністрів розподілив понад 6,2 млрд гривень на доплати вчителям за несприятливі умови праці у вересні-грудні 2025 року. Кошти отримають 409 241 вчитель.

Уряд розподілив 6,2 млрд гривень на доплати вчителям

Кабінет міністрів здійснив розподіл понад 6,2 млрд гривень на доплати вчителям за несприятливі умови праці у вересні-грудні 2025 року. Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді України Тарас Мельничук у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Деталі

Здійснено розподіл у 2025 році субвенції в обсязі 6 млрд 218 млн 546,4 тис. гривень з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за несприятливі умови праці у вересні-грудні 2025 року

- повідомив Мельничук.

Доповнення

Як повідомив нардеп Олексій Гончаренко, кошти отримають 409 тис. 241 вчитель.

Нагадаємо

Кабінет міністрів планує поетапно підвищити зарплату вчителям на 50% у 2026 році, що передбачає виділення 183,9 млрд гривень. Загалом на освіту у 2026 році передбачено 265,4 млрд гривень, що на 66,5 млрд більше, ніж цього року.

Павло Башинський

