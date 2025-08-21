Білошицький показав перші хвилини після прибуття правоохоронців на допомогу після обстрілу Львова
Київ • УНН
Нічний обстріл Львова забрав життя однієї людини, троє поранені. Пошкоджено житлові будинки, дитсадок та автомобілі.
Нічний ворожий удар по Львову забрав життя однієї людини, ще троє отримали поранення. Руйнування торкнулися житлових будинків, дитячого садка та автомобілів, повідомив перший заступник департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький та показав відео перших хвилин після російського обстрілу.
Про це Олексій Білошицький проінформував на своїй сторінці Телеграм, пише УНН.
Деталі
Цієї ночі Львів став мішенню комбінованого обстрілу. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще троє отримали поранення різного ступеня тяжкості. Пошкоджені житлові будинки, постраждав дитячий садок та кілька автівок.
Білошицький повідомив, що особливої уваги заслуговує героїчний вчинок патрульних Володимира Дубіцького та Назара Кушика. Вони врятували жінку, поранену уламками під час обстрілу. У постраждалої були серйозні поранення спини та утруднене дихання.
Поліцейські надали домедичну допомогу та терміново доставили її до лікарні службовим автомобілем.
Ми робимо все можливе, аби врятувати кожне життя
Місцеві служби продовжують оцінювати збитки та надавати допомогу постраждалим. Міська влада закликає мешканців зберігати спокій та дотримуватися заходів безпеки.
Нагадаємо
росія атакувала Україну 574 дронами та 40 ракетами, включаючи 4 "Кинджали". Українська ППО знешкодила 546 безпілотників та 31 ракету, зокрема один "Кинджал".
Внаслідок ракетної атаки на Мукачево постраждали 19 осіб, пожежу на підприємстві локалізовано. Шість пацієнтів перебувають на стаціонарному лікуванні, один у тяжкому стані.