Білошицький показав перші хвилини після прибуття правоохоронців на допомогу після обстрілу Львова

Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?
Ексклюзив
12:55 • 3330 перегляди
Втручання Кабміну у маркетингові угоди між фармвиробниками та аптеками загрожує конкуренції та розвитку сфери - Американська торгівельна палата
Ексклюзив
12:13 • 11691 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
11:27 • 6956 перегляди
Свириденко: уряд готує 155 шкіл до повернення до офлайн-навчання та обіцяє гарячі обіди для учнів з 1-го по 11-й класи
Ексклюзив
10:22 • 14348 перегляди
Міністерство соцполітики, сім'ї та єдності продовжить роботу над платформою для українців за кордоном
21 серпня, 07:38 • 36106 перегляди
"Фламінго" з радіусом 3000 км: Зеленський розповів про успіхи української ракетної програми
21 серпня, 06:16 • 45364 перегляди
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
21 серпня, 05:30 • 48736 перегляди
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
20 серпня, 15:55 • 73060 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 179170 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Удар рф по Львову: відомо про загиблого та двох постраждалих - ОВА21 серпня, 05:08
Ракетна атака рф на підприємство на Закарпатті: зруйновано склади - ОВА21 серпня, 05:21
Масований удар рф по Львову: кількість постраждалих збільшилась, показали наслідки21 серпня, 05:43
Нічний удар рф спричинив затримки восьми поїздів на понад годину: список21 серпня, 06:48
Доручення Президента щодо здешевлення ліків залишається невиконаним – експерт10:15
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?14:24
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
Ексклюзив
12:13 • 11689 перегляди
Доручення Президента щодо здешевлення ліків залишається невиконаним – експерт10:15
Нардепи ще у 2020 році попереджали про правову колізію, яка тепер позбавила акціонерів банків доступу до правосуддя20 серпня, 12:11
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 179168 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Єрмак
Фрідріх Мерц
Емманюель Макрон
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Європа
Угорщина
УНН Lite
Голлі Беррі відсвяткувала 59-й день народження на Бора-Бора і поділилась ефектними знімками в бікіні20 серпня, 12:51
Valentino призначив Ріккардо Белліні новим генеральним директором20 серпня, 12:45
Зірка "Зоряних війн" поділився, що роздумував про еміграцію через переобрання Трампа20 серпня, 11:47
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім'я "Аполлонія"20 серпня, 09:18
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу20 серпня, 08:11
Безпілотний літальний апарат
The Guardian
Лікарські засоби
Пістолет
Нафта

Білошицький показав перші хвилини після прибуття правоохоронців на допомогу після обстрілу Львова

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Нічний обстріл Львова забрав життя однієї людини, троє поранені. Пошкоджено житлові будинки, дитсадок та автомобілі.

Білошицький показав перші хвилини після прибуття правоохоронців на допомогу після обстрілу Львова

Нічний ворожий удар по Львову забрав життя однієї людини, ще троє отримали поранення. Руйнування торкнулися житлових будинків, дитячого садка та автомобілів, повідомив перший заступник департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький та показав відео перших хвилин після російського обстрілу.

Про це Олексій Білошицький проінформував на своїй сторінці Телеграм, пише УНН.

Деталі

Цієї ночі Львів став мішенню комбінованого обстрілу. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще троє отримали поранення різного ступеня тяжкості. Пошкоджені житлові будинки, постраждав дитячий садок та кілька автівок.

Білошицький повідомив, що особливої уваги заслуговує героїчний вчинок патрульних Володимира Дубіцького та Назара Кушика. Вони врятували жінку, поранену уламками під час обстрілу. У постраждалої були серйозні поранення спини та утруднене дихання.

Поліцейські надали домедичну допомогу та терміново доставили її до лікарні службовим автомобілем.

Ми робимо все можливе, аби врятувати кожне життя

– запевнив Білошицький.

Місцеві служби продовжують оцінювати збитки та надавати допомогу постраждалим. Міська влада закликає мешканців зберігати спокій та дотримуватися заходів безпеки.

Нагадаємо

росія атакувала Україну 574 дронами та 40 ракетами, включаючи 4 "Кинджали". Українська ППО знешкодила 546 безпілотників та 31 ракету, зокрема один "Кинджал".

Внаслідок ракетної атаки на Мукачево постраждали 19 осіб, пожежу на підприємстві локалізовано. Шість пацієнтів перебувають на стаціонарному лікуванні, один у тяжкому стані.

Степан Гафтко

СуспільствоВійна в Україні
