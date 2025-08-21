Белошицкий показал первые минуты после прибытия правоохранителей на помощь после обстрела Львова
Киев • УНН
Ночной обстрел Львова унес жизнь одного человека, трое ранены. Повреждены жилые дома, детсад и автомобили.
Ночной вражеский удар по Львову унес жизнь одного человека, еще трое получили ранения. Разрушения коснулись жилых домов, детского сада и автомобилей, сообщил первый заместитель департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий и показал видео первых минут после российского обстрела.
Об этом Алексей Белошицкий проинформировал на своей странице Телеграм, пишет УНН.
Детали
Этой ночью Львов стал мишенью комбинированного обстрела. В результате атаки погиб один человек, еще трое получили ранения различной степени тяжести. Повреждены жилые дома, пострадал детский сад и несколько автомобилей.
Белошицкий сообщил, что особого внимания заслуживает героический поступок патрульных Владимира Дубицкого и Назара Кушика. Они спасли женщину, раненную осколками во время обстрела. У пострадавшей были серьезные ранения спины и затрудненное дыхание.
Полицейские оказали домедицинскую помощь и срочно доставили ее в больницу служебным автомобилем.
Мы делаем все возможное, чтобы спасти каждую жизнь
Местные службы продолжают оценивать ущерб и оказывать помощь пострадавшим. Городские власти призывают жителей сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.
Напомним
россия атаковала Украину 574 дронами и 40 ракетами, включая 4 "Кинжала". Украинская ПВО обезвредила 546 беспилотников и 31 ракету, в том числе один "Кинжал".
В результате ракетной атаки на Мукачево пострадали 19 человек, пожар на предприятии локализован. Шесть пациентов находятся на стационарном лечении, один в тяжелом состоянии.