Белошицкий показал первые минуты после прибытия правоохранителей на помощь после обстрела Львова

14:24 • 2818 просмотра
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?
Эксклюзив
12:55 • 5962 просмотра
Вмешательство Кабмина в маркетинговые соглашения между фармпроизводителями и аптеками угрожает конкуренции и развитию сферы - Американская торговая палата
Эксклюзив
12:13 • 13750 просмотра
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
11:27 • 9074 просмотра
Свириденко: правительство готовит 155 школ к возвращению к офлайн-обучению и обещает горячие обеды для учеников с 1-го по 11-й классы
Эксклюзив
10:22 • 16199 просмотра
Министерство социальной политики, семьи и единства продолжит работу над платформой для украинцев за рубежом
21 августа, 07:38 • 40237 просмотра
"Фламинго" с радиусом 3000 км: Зеленский рассказал об успехах украинской ракетной программы
21 августа, 06:16 • 49245 просмотра
546 из 574 российских дронов и 31 из 40 ракет обезврежены над Украиной, в том числе один из 4 "Кинжалов"
21 августа, 05:30 • 52479 просмотра
Вице-президент США Вэнс: Европе придется взять на себя "львиную долю" расходов по гарантиям безопасности для Украины
20 августа, 15:55 • 76511 просмотра
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 185672 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?14:24 • 2822 просмотра
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
Эксклюзив
12:13 • 13755 просмотра
Поручение Президента по удешевлению лекарств остается невыполненным – эксперт10:15 • 48989 просмотра
Народные депутаты еще в 2020 году предупреждали о правовой коллизии, которая теперь лишила акционеров банков доступа к правосудию20 августа, 12:11 • 96165 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 185710 просмотра
Белошицкий показал первые минуты после прибытия правоохранителей на помощь после обстрела Львова

Киев • УНН

 • 922 просмотра

Ночной обстрел Львова унес жизнь одного человека, трое ранены. Повреждены жилые дома, детсад и автомобили.

Белошицкий показал первые минуты после прибытия правоохранителей на помощь после обстрела Львова

Ночной вражеский удар по Львову унес жизнь одного человека, еще трое получили ранения. Разрушения коснулись жилых домов, детского сада и автомобилей, сообщил первый заместитель департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий и показал видео первых минут после российского обстрела.

Об этом Алексей Белошицкий проинформировал на своей странице Телеграм, пишет УНН.

Детали

Этой ночью Львов стал мишенью комбинированного обстрела. В результате атаки погиб один человек, еще трое получили ранения различной степени тяжести. Повреждены жилые дома, пострадал детский сад и несколько автомобилей.

Белошицкий сообщил, что особого внимания заслуживает героический поступок патрульных Владимира Дубицкого и Назара Кушика. Они спасли женщину, раненную осколками во время обстрела. У пострадавшей были серьезные ранения спины и затрудненное дыхание.

Полицейские оказали домедицинскую помощь и срочно доставили ее в больницу служебным автомобилем.

Мы делаем все возможное, чтобы спасти каждую жизнь

– заверил Белошицкий.

Местные службы продолжают оценивать ущерб и оказывать помощь пострадавшим. Городские власти призывают жителей сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.

Напомним

россия атаковала Украину 574 дронами и 40 ракетами, включая 4 "Кинжала". Украинская ПВО обезвредила 546 беспилотников и 31 ракету, в том числе один "Кинжал".

В результате ракетной атаки на Мукачево пострадали 19 человек, пожар на предприятии локализован. Шесть пациентов находятся на стационарном лечении, один в тяжелом состоянии.

Степан Гафтко

ОбществоВойна в Украине
