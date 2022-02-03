Білорусі тут головне не вийти на самих себе: ДПСУ про історію з "перетином кордону безпілотником"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Повідомлення Білорусі про запуск безпілотного літального апарату з України на територію республіки є черговою провокацією. У цій історії білоруській стороні "головне не вийти на самих себе". Про це УНН заявив помічник голови Держприкордонслужби України — прессекретар Андрій Демченко.
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"Це ніщо інше як чергова провокація Білорусі. Ми добре пам’ятаємо про контрабанду зброї з України, яку в РБ доставляли "тонами". І це відбувалося, зі слів Лукашенка, з регулярною періодичністю. Далі був "наглухо закритий" кордон. Тепер вони вигадали міфічні "безпілотники", - сказав Демченко.
Деталі
Помічник голови ДПСУ повідомив, що нещодавно білоруська сторона надіслала лист, в якому зазначала про фіксацію за 500 метрів від кордону з Україною над територією РБ безпілотного літального апарату і що ними приймаються міри по встановленню приналежності БПЛА.
В офіційному листі, за словами речника, прикордонники РБ не зазначали про незаконний перетин кордону чи можливу приналежність літального апарату.
У відповідь прикордонники України наголосили, що в зазначений суміжною стороною час та на вказаному напрямку БПЛА не використовувалися.
"Проте Білорусі тут головне не вийти на самих себе. Адже варто враховувати про спільні військові навчання РБ з РФ, які анонсувалися і проходять на території Білорусі. Може вони своїх же спостерігали", - підкреслив співрозмовник УНН.
Контекст
Міністерство закордонних справ Білорусі 3 лютого повідомило, що викликало посла України Ігоря Кизима — йому висловили "рішучий протест через перетин кордону безпілотником".
Україна спростувала звинувачення Білорусі, назвавши заяву країни черговою провокацією та спробу підігрувати дестабілізаційним діям Росії.
Додамо
Ідеться про спільні навчання Білорусі і РФ "Союзна рішучість - 2022". На першому етапі, який відбуватиметься до 9 лютого, на території Білорусі буде створено угруповання військ. Також планують провести організацію охорони та оборони важливих державних, військових об'єктів і повітряного простору.
Мінськ раніше заявив, що російські війська покинуть Білорусь після закінчення навчань.
Розгортання військ РФ в Білорусі, на північ від України, є частиною масштабнішого нарощування російської військової міці в регіоні, яке викликало побоювання Заходу щодо того, що Москва планує напасти на Україну. Росія заперечує будь-який такий план.