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МЗС Білорусі викликало посла України “через перетин кордону безпілотником": Київ назвав заяву провокацією

МЗС Білорусі викликало посла України “через перетин кордону безпілотником": Київ назвав заяву провокацією

Київ • УНН

 • 41235 перегляди

КИЇВ. 3 лютого. УНН. Міністерство закордонних справ Білорусі повідомило, що викликало посла України Ігоря Кизима - йому заявили "рішучий протест через перетин кордону безпілотником". У МЗС України уже спростували, пише УНН.

Цитата:

“3 лютого в МЗС був викликаний посол України в Республіці Білорусь Ігор Кизим, якому заявлений рішучий протест у зв’язку з цілеспрямованим запуском безпілотного літального апарату з України на територію Білорусі”, — наголосили у відомстві.

Деталі

Як повідомили в Білорусі, згаданий БЛА нібито 24 січня незаконно перетнув державний кордон Білорусі, був зафіксований в повітряному просторі країни і “згодом примушений до посадки фахівцями Збройних сил”.

“На основі аналізу даних бортової апаратури достеменно встановлено, що він був запущений з території України з метою проведення нелегальної розвідувальної діяльності над військовим полігоном “Брестський”, — заявили в МЗС Білорусі.

У білоруському дипвідомстві звинуватили при цьому, що “даними недружніми кроками Україна навмисно провокує ескалацію обстановки в регіоні, що не сприяє цивілізованому двосторонньому діалогу”.

Реакція МЗС України

Україна спростувала звинувачення Білорусі, назвавши заяву країни черговою провокацією та спробу підігрувати дестабілізаційним діям Росії.

Цитата:

“Чергова провокація влади в Білорусі. На заміну міфічним "тоннам зброї" прийшли "безпілотники“. Україна не використовувала БПЛА. Закликаємо Мінськ не підігрувати дестабілізаційним діям Росії. Спокій на кордоні Білорусі та України в інтересах всього регіону”, — написав у своєму Twitter речник українського МЗС Олег Ніколенко.

Доповнення

Тим часом, військові з Росії та Білорусі проводять бойове злагодження в межах перевірки сил реагування “Союзної держави”.


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