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МИД Беларуси вызвал посла Украины "из-за пересечения границы беспилотником": Киев назвал заявление провокацией

МИД Беларуси вызвал посла Украины "из-за пересечения границы беспилотником": Киев назвал заявление провокацией

Киев • УНН

 • 41230 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Министерство иностранных дел Беларуси сообщило, что вызвало посла Украины Игоря Кизима - ему заявили решительный протест "из-за пересечения границы беспилотником". В МИД Украины уже опровергли, пишет УНН.

Цитата:

“3 Февраля в МИД был вызван посол Украины в Республике Беларусь Игорь Кизим, которому заявлен решительный протест в связи с целенаправленным запуском беспилотного летательного аппарата с Украины на территорию Беларуси”, — подчеркнули в ведомстве.

Детали

Как сообщили в Беларуси, упомянутый БПЛА якобы 24 января незаконно пересек государственную границу Беларуси, был зафиксирован в воздушном пространстве страны и “впоследствии принужден к посадке специалистами Вооруженных сил”.

“На основе анализа данных бортовой аппаратуры достоверно установлено, что он был запущен с территории Украины с целью проведения нелегальной разведывательной деятельности над военным полигоном “Брестский”, — заявили в МИД Беларуси.

В белорусском дипведомстве обвинили при этом, что “данными недружественными шагами Украина намеренно провоцирует эскалацию обстановки в регионе, что не способствует цивилизованному двустороннему диалогу”.

Реакция МИД Украины

Украина опровергла обвинения Беларуси, назвав заявление страны очередной провокацией и попытку подыгрывать дестабилизирующим действиям России.

Цитата:

“Очередная провокация власти в Беларуси. На замену мифическим "тоннам оружия" пришли "беспилотники“. Украина не использовала БПЛА. Призываем Минск не подыгрывать дестабилизирующим действиям России. Спокойствие на границе Беларуси и Украины в интересах всего региона”, — написал в своем Twitter спикер украинского МИД Олег Николенко.

Дополнение

Между тем, военные из России и Беларуси проводят боевое слаживание в рамках проверки сил реагирования “Союзного государства”.


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