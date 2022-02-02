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The New York Times

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Шахед-136

Військові з Росії та Білорусі розпочали етап бойового злагодження на полігонах

Військові з Росії та Білорусі розпочали етап бойового злагодження на полігонах

Київ • УНН

 • 26669 перегляди

КИЇВ. 2 лютого. УНН. Військові з Росії та Білорусі відпрацьовують питання ведення оборони та “боротьби з незаконними збройними формуваннями”. Міністерство оборони РФ заявило про початок етапу бойового злагодження в рамках перевірки сил реагування “Союзної держави”, інформує УНН з посиланням на ТАСС.

Деталі

Зазначається, що з мотострілецькими підрозділами, екіпажами танків, бойових машин піхоти, артилерійськими розрахунками, розрахунками протитанкових керованих ракетних комплексів проводяться контрольні заняття з тактичної та вогневої підготовки, водіння бойових машин та інших предметів навчання.

“Підрозділи і військові частини Східного військового округу збройних сил Російської Федерації і збройних сил Білорусі, залучені в перевірці сил реагування „Союзної держави“, приступили до бойового злагодження на полігонах Домановський, Гозький, Обуз-Лесновський, Брестський і Осиповицький”, — йдеться в повідомленні.

У Міністерстві оборони РФ підкреслили, що підрозділи збройних сил двох країн “в єдиних бойових порядках відпрацьовують різні прийоми і способи бойових дій”.

Раніше у Міноборони РФ заявили, що на першому етапі “навчань”, який пройде до 9 лютого, на території Білорусі будуть створені угруповання військ. Планується організація охорони і оборони важливих державних, військових об’єктів і повітряного простору.

Другий етап пройде з 10 по 20 лютого. У його рамках планується відпрацювати відбиття зовнішнього нападу, протидію тероризму та захист інтересів “Союзної держави”.

Нагадаємо 

Раніше повідомлялось, що у Росії заявили про нові військові навчання біля українського кордону.

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