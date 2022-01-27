Мінськ заявив, що російські війська покинуть Білорусь після закінчення навчань
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Російські збройні сили залишать Білорусь після завершення спільних навчань двох колишніх радянських республік наступного місяця, повідомило у четвер міністерство оборони Білорусі, інформує УНН.
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"По закінченні перевірки військові частини та підрозділи Збройних Сил Російської Федерації залишать територію Республіки Білорусь", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Розгортання військ РФ в Білорусі, на північ від України, є частиною масштабнішого нарощування російської військової могутності в регіоні, що викликало побоювання Заходу, що Москва планує напасти на Україну. Росія заперечує будь-який такий план.
Російський рубль, який був під серйозним тиском під час нарощування російських військ, зріс на 1,1% у четвер після заяви.
Навчання Allied Resolve поділені на два етапи та триватимуть до 20 лютого.