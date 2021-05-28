Білорусь представила раді ICAO доповідь щодо ситуації з літаком Ryanair

Цитата

“Від Білорусі з доповіддю виступив директор Департаменту з авіації Артем Сікорський, в якому запропонував провести розслідування для визначення фактів відповідно до Чиказької конвенції та утриматися від висновків до закінчення цього розслідування. За підсумками засідання всі країни — члени Ради ІКАО погодилися з необхідністю проведення такого розслідування для визначення фактів відповідно до Чиказької конвенції”, — розповіли в департаменті.

Деталі

Повідомляється, що в засіданні, яке пройшло у форматі відеоконференції, взяли участь 36 держав — членів Ради ІКАО, також були запрошені в якості зацікавлених сторін представники Литви, Польщі та Ірландії.

Що було раніше

Як стало відомо напередодні, Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) проведе розслідування вимушеної посадки в Мінську пасажирського літака ірландської авіакомпанії Ryanair, що летів 23 травня через Афін в Вільнюс.



Контекст

У неділю, 23 травня о 15:00, літак авіакомпанії Ryanair Афіни — Вільнюс екстрено приземлився в аеропорту Мінська після отримання повідомлення про мінування. На борту літака перебував співзасновник Telegram-каналу NEXTA Роман Протасєвіч, його затримали.



Команду прийняти літак в Мінську віддав особисто Олександр Лукашенко, повідомлялося в Telegram-каналі “Пул першого”.



Керівник відділу комунікацій Литовського міжнародного аеропорту, де повинен був спочатку приземлитися літак, повідомляла, що між членом екіпажу і пасажиром стався конфлікт, в результаті чого літак вирішили посадити в Мінську. Однак, за словами одного з пасажирів рейсу, ніякого конфлікту не було. Після посадки всіх пасажирів вивели з літака, Протасєвіча відвели в сторону, а його речі винесли на злітно-посадкову смугу.



Саміт ЄС прийняв рішення розширити економічні санкції проти Білорусі та внести нові обличчя і організації в список санкцій.