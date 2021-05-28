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Беларусь представила совету ICAO доклад по ситуации с самолетом Ryanair

Киев • УНН

 • 16119 просмотра

КИЕВ. 28 мая. УНН. Директор Департамента по авиации Артем Сикорский 27 мая представил доклад на заседании Совета ICAO по вопросу посадки воздушного судна авиакомпании Ryanair в Национальном аэропорту Минск. Об этом сообщает БелТА, ссілаясь на заявление департамента, передает УНН.

Беларусь представила совету ICAO доклад по ситуации с самолетом Ryanair

Цитата

“От Беларуси с докладом выступил директор Департамента по авиации Артем Сикорский, в котором предложил провести расследование для определения фактов в соответствии с Чикагской конвенцией и воздержаться от выводов до окончания этого расследования. По итогам заседания все страны — члены Совета ИКАО согласились с необходимостью проведения такого расследования для определения фактов в соответствии с Чикагской конвенцией”, — рассказали в департаменте.

Детали

Сообщается, что в заседании, которое прошло в формате видеоконференции, приняли участие 36 государств — членов Совета ИКАО, также были приглашены в качестве заинтересованных сторон представители Литвы, Польши и Ирландии.

Что было ранее

Как стало известно накануне, Международная организация гражданской авиации (ICAO) проведет расследование вынужденной посадки в Минске пассажирского самолета ирландской авиакомпании Ryanair, летевшего 23 мая из Афин в Вильнюс.

Контекст

В воскресенье, 23 мая в 15:00, самолет авиакомпании Ryanair Афины — Вильнюс экстренно приземлился в аэропорту Минска после получения сообщения о минировании. На борту самолета находился соучредитель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали.

Команду принять самолет в Минске отдал лично Александр Лукашенко, сообщалось в Telegram-канале “Пул первого”.

Руководитель отдела коммуникаций Литовского международного аэропорта, где должен был сначала приземлиться самолет, сообщала, что между членом экипажа и пассажиром произошел конфликт, в результате чего самолет решили посадить в Минске. Однако, по словам одного из пассажиров рейса, никакого конфликта не было. После посадки всех пассажиров вывели из самолета, Протасевича отвели в сторону, а его вещи вынесли на взлетно-посадочную полосу.

Саммит ЕС принял решение расширить экономические санкции против Беларуси и внести новые лица и организации в список санкций.

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