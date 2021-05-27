ICAO проведе розслідування посадки літака Ryanair в Мінську

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“Ми повністю підтримуємо рішення ICAO провести прозоре і незалежне розслідування інциденту в Білорусі і дякуємо нашим міжнародним колегам за допомогу в цьому”, — заявив Райан. Він назвав посадку лайнера “атакою на європейську авіаційну безпеку”, яка піддала ризику життя пасажирів і екіпажу.

За словами міністра, проміжну доповідь ICAO очікують 25 червня.

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Райан також закликав звільнити колишнього головного редактора Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича і його дівчину, громадянку Росії Софію Сапегу, що летіли на борту цього лайнера. Після того як літак сів в Мінську, їх затримали і заарештували.

За даними джерела Reuters, раніше 27 травня до розслідування інциденту з боку ICAO закликали США та їх союзники на незапланованому засіданні організації.