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The Guardian

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ICAO проведе розслідування посадки літака Ryanair в Мінську

Київ • УНН

 • 17669 перегляди

КИЇВ. 28 травня. УНН. Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) проведе розслідування вимушеної посадки в Мінську пасажирського літака ірландської авіакомпанії Ryanair, що летів 23 травня з Афін в Вільнюс. Про це повідомив міністр транспорту Ірландії Імон Райан, передає УНН.

ICAO проведе розслідування посадки літака Ryanair в Мінську

Цитата

“Ми повністю підтримуємо рішення ICAO провести прозоре і незалежне розслідування інциденту в Білорусі і дякуємо нашим міжнародним колегам за допомогу в цьому”, — заявив Райан. Він назвав посадку лайнера “атакою на європейську авіаційну безпеку”, яка піддала ризику життя пасажирів і екіпажу.

За словами міністра, проміжну доповідь ICAO очікують 25 червня.

Деталі

Райан також закликав звільнити колишнього головного редактора Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича і його дівчину, громадянку Росії Софію Сапегу, що летіли на борту цього лайнера. Після того як літак сів в Мінську, їх затримали і заарештували.

За даними джерела Reuters, раніше 27 травня до розслідування інциденту з боку ICAO закликали США та їх союзники на незапланованому засіданні організації.

Контекст

У неділю, 23 травня о 15:00, літак авіакомпанії Ryanair Афіни — Вільнюс екстрено приземлився в аеропорту Мінська після отримання повідомлення про мінування. На борту літака перебував співзасновник Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич, його затримали.

Команду прийняти літак в Мінську віддав особисто Олександр Лукашенко, повідомлялося в Telegram-каналі “Пул первого”.

Керівник відділу комунікацій Литовського міжнародного аеропорту, де повинен був спочатку приземлитися літак, повідомляла, що між членом екіпажу і пасажиром стався конфлікт, через що літак вирішили посадити в Мінську. Однак, за словами одного з пасажирів рейсу, ніякого конфлікту не було. Після посадки всіх пасажирів вивели з літака, Протасевича відвели в сторону, а його речі винесли на злітно-посадкову смугу.

Саміт ЄС прийняв рішення розширити економічні санкції проти Білорусі та внести нові обличчя та організації до списку санкцій.

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