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Сьогодні ICAO проведе термінове засідання через ситуацію з літаком Ryanair

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 травня. УНН. Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) проведе сьогодні, 27 травня, незаплановане засідання через ситуацію з бортом ірландської авіакомпанії Ryanair, який 23 травня здійснив екстрену посадку в Мінську. Про це йдеться у заяві ICAO, що була поширена у Twitter, передає УНН.

Сьогодні ICAO проведе термінове засідання через ситуацію з літаком Ryanair

Цитата

“Президент Ради ICAO скликав термінове засідання 36 дипломатичних представників в Раді ICAO 27 травня з приводу інциденту, пов’язаного з рейсом Ryanair FR4978 в повітряному просторі Білорусі 23 травня 2021 року”, — йдеться в заяві організації.

Контекст

У неділю, 23 травня о 15:00, літак авіакомпанії Ryanair Афіни — Вільнюс екстрено приземлився в аеропорту Мінська після отримання повідомлення про мінування. На борту літака перебував співзасновник Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич, його затримали.

Команду прийняти літак в Мінську віддав особисто Олександр Лукашенко, повідомлялося в Telegram-каналі “Пул первого”.

Керівник відділу комунікацій Литовського міжнародного аеропорту, де повинен був спочатку приземлитися літак, повідомляла, що між членом екіпажу і пасажиром стався конфлікт, через що літак вирішили посадити в Мінську. Однак, за словами одного з пасажирів рейсу, ніякого конфлікту не було. Після посадки всіх пасажирів вивели з літака, Протасевича відвели в сторону, а його речі винесли на злітно-посадкову смугу.

Саміт ЄС прийняв рішення розширити економічні санкції проти Білорусі та внести нові обличчя та організації до списку санкцій.

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