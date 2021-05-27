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Сегодня ICAO проведет экстренное заседание из-за ситуации с самолетом Ryanair

Киев • УНН

 • 14813 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. Международная организация гражданской авиации (ICAO) проведет сегодня, 27 мая, незапланированное заседание из-за ситуации с бортом ирландской авиакомпании Ryanair, который 23 мая совершил экстренную посадку в Минске. Об этом говорится в заявлении ICAO, которая была распространена в Twitter, передает УНН.

Сегодня ICAO проведет экстренное заседание из-за ситуации с самолетом Ryanair

Цитата

“Президент Совета ICAO созвал срочное заседание 36 дипломатических представителей в Совете ICAO 27 мая с инцидентом, связанным с рейсом Ryanair FR4978 в воздушном пространстве Беларуси 23 мая 2021 года”, — говорится в заявлении организации.

Контекст

Около 15 часов дня 23 мая самолет авиакомпании Ryanair Афины — Вильнюс экстренно приземлился в аэропорту Минска после получения сообщения о минировании. На борту самолета находился соучредитель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали.

Команду принять самолет в Минске отдал лично Александр Лукашенко, сообщалось в Telegram-канале “Пул первого”. Руководитель отдела коммуникаций Литовского международного аэропорта, где должен был сначала приземлиться самолет, сообщал, что между членом экипажа и пассажиром произошел конфликт, в результате чего самолет решили посадить в Минске. Однако, по словам одного из пассажиров рейса, никакого конфликта не было. После посадки всех пассажиров вывели из самолета, Протасевича отвели в сторону, а его вещи вынесли на взлетно-посадочную полосу.

“Мы спросили его, что происходит. Он сказал, кто он, и добавил: „Меня здесь ждет смертная казнь“. Он был уже спокойнее, но дрожал. Рядом с ним все время стоял офицер, и вскоре военные его просто вывели”, — рассказал пассажир.

Русская служба BBC сообщила, что кроме Романа Протасевича в Минске задержали россиянку. Речь идет про Софию Сапегу, девушку Протасевича.

Инцидент вызвал огромный международный резонанс и гневную реакцию многих западных лидеров, политиков и дипломатов, выступили с требованием освобождения оппозиционного журналиста и международного расследования случившегося.

Отец Протасевича Дмитрий, посмотрев видео сына с “признаниями”, заявил, что у Романа есть телесные повреждения, и ему сломали нос.

При этом уже около десятка авиакомпаний, среди которых Lufthansa, KLM, SAS, Air France, LOT и Singapore Airlines объявили о прекращении полетов над Беларусью.

Украина также остановила авиасообщение с Беларусью — с 26 мая, украинским авиакомпаниям и самолетам запрещается выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь.

Саммит ЕС принял решение расширить экономические санкции против Беларуси и внести новые лица и организации в список санкций.

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