Біля президентського палацу в Каракасі сталася стрілянина через венесуельські дрони

У понеділок ввечері, 5 січня 2026 року, біля президентського палацу у Каракасі пролунали затяжні черги пострілів. За повідомленнями венесуельських медіа та свідків, охорона палацу відкрила вогонь по невпізнаних безпілотниках, які згодом виявилися власною технікою венесуельських сил безпеки. Про це пише УНН.

Деталі

Стрілянина почалася близько 20:00 за місцевим часом. Мешканці навколишніх районів повідомляли про звуки автоматних черг та спалахи трасуючих куль у небі. Як зазначають місцеві джерела, охорона "переплутала" венесуельські дрони з потенційною загрозою та розпочала вогонь на ураження.

