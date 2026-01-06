Біля президентського палацу в Каракасі сталася стрілянина через венесуельські дрони

$42.290.12
49.580.03
ukenru
Ексклюзив
5 січня, 19:29 • 9548 перегляди
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
Ексклюзив
5 січня, 14:42 • 29552 перегляди
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 55775 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
5 січня, 13:13 • 34140 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
5 січня, 12:32 • 37677 перегляди
Офіційно: Євгеній Хмара тимчасово виконуватиме обов'язки глави СБУ
5 січня, 09:38 • 41673 перегляди
Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 102563 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
4 січня, 15:52 • 70452 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39 • 95536 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 99691 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−4°
3м/с
84%
750мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 5 січня, 18:15 • 14442 перегляди
Це наша півкуля: Держдеп США оголосив Західну півкулю зоною інтересів ВашингтонаVideo5 січня, 18:52 • 3288 перегляди
Захоплення Мадуро: як США посилюють вплив у Венесуелі та що думає москва - Reuters5 січня, 18:58 • 5290 перегляди
Не грайте в ігри з президентом Трампом: Держдеп США звернувся до росії та Ірану 5 січня, 19:20 • 4354 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 3946 перегляди
Публікації
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 5 січня, 18:15 • 14447 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 55776 перегляди
Відбір без конкурсу: навіщо віцепремʼєр поспішає із призначенням голови Державіасужби5 січня, 12:50 • 39496 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 102563 перегляди
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex2 січня, 09:26 • 160768 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Ніколас Мадуро
Володимир Зеленський
Музикант
Сі Цзіньпін
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Венесуела
Україна
Китай
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 3952 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 56058 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 50501 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto4 січня, 15:02 • 47058 перегляди
Репера Дрейка звинуватили у використанні ботоферм та відмиванні грошей через онлайн-казино3 січня, 22:58 • 55151 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Золото
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Біля президентського палацу в Каракасі сталася стрілянина через венесуельські дрони

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Біля президентського палацу Мірафлорес у Каракасі сталася стрілянина. Охорона відкрила вогонь по невпізнаних безпілотниках, які виявилися власною технікою венесуельських сил безпеки.

Біля президентського палацу в Каракасі сталася стрілянина через венесуельські дрони

У понеділок ввечері, 5 січня 2026 року, біля президентського палацу у Каракасі пролунали затяжні черги пострілів. За повідомленнями венесуельських медіа та свідків, охорона палацу відкрила вогонь по невпізнаних безпілотниках, які згодом виявилися власною технікою венесуельських сил безпеки. Про це пише УНН.

Деталі

Стрілянина почалася близько 20:00 за місцевим часом. Мешканці навколишніх районів повідомляли про звуки автоматних черг та спалахи трасуючих куль у небі. Як зазначають місцеві джерела, охорона "переплутала" венесуельські дрони з потенційною загрозою та розпочала вогонь на ураження. 

Міністр війни Хегсет висміяв ефективність російських ППО після операції у Венесуелі05.01.26, 22:58 • 2198 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Техніка
Сутички
Венесуела