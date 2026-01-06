Возле президентского дворца в Каракасе произошла стрельба из-за венесуэльских дронов

В понедельник вечером, 5 января 2026 года, возле президентского дворца в Каракасе прозвучали затяжные очереди выстрелов. По сообщениям венесуэльских медиа и свидетелей, охрана дворца открыла огонь по неопознанным беспилотникам, которые впоследствии оказались собственной техникой венесуэльских сил безопасности. Об этом пишет УНН.

Подробности

Стрельба началась около 20:00 по местному времени. Жители окрестных районов сообщали о звуках автоматных очередей и вспышках трассирующих пуль в небе. Как отмечают местные источники, охрана "перепутала" венесуэльские дроны с потенциальной угрозой и открыла огонь на поражение.

Министр войны Хегсет высмеял эффективность российских ПВО после операции в Венесуэле