Возле президентского дворца в Каракасе произошла стрельба из-за венесуэльских дронов

$42.290.12
49.580.03
ukenru
Эксклюзив
5 января, 19:29 • 10041 просмотра
Ребенок, попавший в реанимацию после стоматологического лечения, жив
Эксклюзив
5 января, 14:42 • 30216 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 56716 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
5 января, 13:13 • 34690 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
5 января, 12:32 • 38117 просмотра
Официально: Евгений Хмара будет временно исполнять обязанности главы СБУ
5 января, 09:38 • 41882 просмотра
Зеленский официально назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента: появился указ
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 102948 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
4 января, 15:52 • 70511 просмотра
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
4 января, 15:39 • 95618 просмотра
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 11:20 • 99745 просмотра
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 январяPhoto
Популярные новости
Последний из праздников рождественского цикла – Крещение: традиции и суеверия5 января, 18:15 • 15043 просмотра
Это наше полушарие: Госдеп США объявил Западное полушарие зоной интересов ВашингтонаVideo5 января, 18:52 • 3782 просмотра
Захват Мадуро: как США усиливают влияние в Венесуэле и что думает Москва - Reuters5 января, 18:58 • 5814 просмотра
Не играйте в игры с президентом Трампом: Госдеп США обратился к России и Ирану5 января, 19:20 • 4882 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 4774 просмотра
Последний из праздников рождественского цикла – Крещение: традиции и суеверия5 января, 18:15 • 15081 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 56718 просмотра
Отбор без конкурса: зачем вице-премьер спешит с назначением главы Госавиаслужбы5 января, 12:50 • 39814 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 102949 просмотра
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex2 января, 09:26 • 161017 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Николас Мадуро
Музыкант
Си Цзиньпин
Джей Ди Вэнс
Актуальные места
Соединённые Штаты
Венесуэла
Украина
Китай
Вашингтон
УНН Lite
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 4822 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 56221 просмотра
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле4 января, 16:22 • 50670 просмотра
Дамиано Давид из Måneskin и Дав Кэмерон объявили о помолвкеPhoto4 января, 15:02 • 47208 просмотра
Рэпера Дрейка обвинили в использовании ботоферм и отмывании денег через онлайн-казино3 января, 22:58 • 55310 просмотра
Возле президентского дворца в Каракасе произошла стрельба из-за венесуэльских дронов

Киев • УНН

 • 360 просмотра

Возле президентского дворца Мирафлорес в Каракасе произошла стрельба. Охрана открыла огонь по неопознанным беспилотникам, которые оказались собственной техникой венесуэльских сил безопасности.

Возле президентского дворца в Каракасе произошла стрельба из-за венесуэльских дронов

В понедельник вечером, 5 января 2026 года, возле президентского дворца в Каракасе прозвучали затяжные очереди выстрелов. По сообщениям венесуэльских медиа и свидетелей, охрана дворца открыла огонь по неопознанным беспилотникам, которые впоследствии оказались собственной техникой венесуэльских сил безопасности. Об этом пишет УНН.

Подробности

Стрельба началась около 20:00 по местному времени. Жители окрестных районов сообщали о звуках автоматных очередей и вспышках трассирующих пуль в небе. Как отмечают местные источники, охрана "перепутала" венесуэльские дроны с потенциальной угрозой и открыла огонь на поражение. 

Министр войны Хегсет высмеял эффективность российских ПВО после операции в Венесуэле05.01.26, 22:58 • 2310 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Техника
Столкновения
Венесуэла