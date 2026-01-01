Безготівкові розрахунки стануть обов’язковими пізніше: кого стосується відтермінування
Державна податкова служба України повідомила про відтермінування строків обов'язкового забезпечення безготівкових розрахунків для ФОП першої групи та деяких інших торговців. Обов'язок виникне через три місяці після припинення воєнного стану.
Відтерміновано строки обов’язкового забезпечення безготівкових розрахунків, у тому числі через електронні платіжні засоби, застосунки та платіжні пристрої, для окремих торговців. Про це повідомляє Державна податкова служба України, передає УНН.
Деталі
Відповідно до постанови КМУ від 29 грудня 2025 року № 1768 це стосується: торговців - фізичних осіб-підприємців - платників єдиного податку першої групи, торговців, які здійснюють торгівлю з використанням торгових автоматів, торговців, які здійснюють виїзну (виносну) торгівлю, торговців, які здійснюють продаж власноручно вирощеної або відгодованої продукції
Для цих торговців обов’язок проведення безготівкових розрахунків виникатиме через три місяці після припинення або скасування воєнного стану.
Радимо платникам використати додатковий час для підготовки до переходу на безготівкові розрахунки
Нагадаємо
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №14161, який передбачає створення Реєстру осіб, платіжні операції яких потребують посиленого контролю.