Безготівкові розрахунки стануть обов’язковими пізніше: кого стосується відтермінування

13:04 • 3058 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
11:27 • 6914 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
10:32 • 9170 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
10:10 • 9118 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 80742 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 97663 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 38163 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45 • 37680 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
31 грудня, 15:05 • 33308 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
31 грудня, 12:36 • 27152 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
Популярнi новини
Мінус 1060 бійців та 769 БпЛА: з якими втратами входять росіяни у 2026 рік1 січня, 05:48 • 13960 перегляди
Трамп озвучив новорічне побажання миру під час вечірки в Мар-а-ЛагоVideo07:47 • 13260 перегляди
Китайські вчені експериментально підтвердили правоту Нільса Бора у дискусії з Ейнштейном08:01 • 51905 перегляди
Через атаки рф знеструмлення на Волині, Одещині та Чернігівщині, графіки тривають - Міненерго08:05 • 11443 перегляди
На Волині після атаки рф ліквідували пожежі на об'єктах критичної інфраструктури: показали наслідкиPhotoVideo08:12 • 7554 перегляди
Публікації
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки11:39 • 7016 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 80726 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 48847 перегляди
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби30 грудня, 11:23 • 86022 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 30 грудня, 10:14 • 84075 перегляди
УНН Lite
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo12:15 • 2514 перегляди
Елегантність та стриманість: головні тренди у зачісках 2026 рокуPhoto1 січня, 00:07 • 19286 перегляди
Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати1 січня, 00:00 • 21025 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 48847 перегляди
Мел Гібсон та Розалінд Росс розлучаються після 9 років спільного життя31 грудня, 15:46 • 21523 перегляди
Безготівкові розрахунки стануть обов’язковими пізніше: кого стосується відтермінування

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Державна податкова служба України повідомила про відтермінування строків обов'язкового забезпечення безготівкових розрахунків для ФОП першої групи та деяких інших торговців. Обов'язок виникне через три місяці після припинення воєнного стану.

Безготівкові розрахунки стануть обов’язковими пізніше: кого стосується відтермінування

Відтерміновано строки обов’язкового забезпечення безготівкових розрахунків, у тому числі через електронні платіжні засоби, застосунки та платіжні пристрої, для окремих торговців. Про це повідомляє Державна податкова служба України, передає УНН.

Деталі

Відповідно до постанови КМУ від 29 грудня 2025 року № 1768 це стосується: торговців - фізичних осіб-підприємців - платників єдиного податку першої групи, торговців, які здійснюють торгівлю з використанням торгових автоматів, торговців, які здійснюють виїзну (виносну) торгівлю, торговців, які здійснюють продаж власноручно вирощеної або відгодованої продукції

- йдеться у дописі.

Для цих торговців обов’язок проведення безготівкових розрахунків виникатиме через три місяці після припинення або скасування воєнного стану.

Радимо платникам використати додатковий час для підготовки до переходу на безготівкові розрахунки

- наголосили у податковій службі.

Нагадаємо

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №14161, який передбачає створення Реєстру осіб, платіжні операції яких потребують посиленого контролю.

Алла Кіосак

СуспільствоЕкономіка
Банківська картка
Кабінет Міністрів України
Воєнний стан
Війна в Україні
Державна податкова служба України
Верховна Рада України