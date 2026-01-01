Безготівкові розрахунки стануть обов’язковими пізніше: кого стосується відтермінування

Відтерміновано строки обов’язкового забезпечення безготівкових розрахунків, у тому числі через електронні платіжні засоби, застосунки та платіжні пристрої, для окремих торговців. Про це повідомляє Державна податкова служба України, передає УНН.

Деталі

Відповідно до постанови КМУ від 29 грудня 2025 року № 1768 це стосується: торговців - фізичних осіб-підприємців - платників єдиного податку першої групи, торговців, які здійснюють торгівлю з використанням торгових автоматів, торговців, які здійснюють виїзну (виносну) торгівлю, торговців, які здійснюють продаж власноручно вирощеної або відгодованої продукції - йдеться у дописі.

Для цих торговців обов’язок проведення безготівкових розрахунків виникатиме через три місяці після припинення або скасування воєнного стану.

Радимо платникам використати додатковий час для підготовки до переходу на безготівкові розрахунки - наголосили у податковій службі.

Нагадаємо

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №14161, який передбачає створення Реєстру осіб, платіжні операції яких потребують посиленого контролю.