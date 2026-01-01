$42.350.03
13:04 • 2902 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
11:27 • 6722 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
10:32 • 9004 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
10:10 • 8970 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
31 декабря, 15:45
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
31 декабря, 15:05
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
31 декабря, 12:36
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
Безналичные расчеты станут обязательными позже: кого касается отсрочка

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Государственная налоговая служба Украины сообщила об отсрочке сроков обязательного обеспечения безналичных расчетов для ФЛП первой группы и некоторых других торговцев. Обязанность возникнет через три месяца после прекращения военного положения.

Безналичные расчеты станут обязательными позже: кого касается отсрочка

Отсрочены сроки обязательного обеспечения безналичных расчетов, в том числе через электронные платежные средства, приложения и платежные устройства, для отдельных торговцев. Об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины, передает УНН.

Детали

В соответствии с постановлением КМУ от 29 декабря 2025 года № 1768 это касается: торговцев - физических лиц-предпринимателей - плательщиков единого налога первой группы, торговцев, осуществляющих торговлю с использованием торговых автоматов, торговцев, осуществляющих выездную (выносную) торговлю, торговцев, осуществляющих продажу собственноручно выращенной или откормленной продукции

- говорится в сообщении.

Для этих торговцев обязанность проведения безналичных расчетов будет возникать через три месяца после прекращения или отмены военного положения.

Советуем плательщикам использовать дополнительное время для подготовки к переходу на безналичные расчеты

- отметили в налоговой службе.

Напомним

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №14161, который предусматривает создание Реестра лиц, платежные операции которых требуют усиленного контроля.

Алла Киосак

ОбществоЭкономика
Банковская карта
Кабинет Министров Украины
Военное положение
Война в Украине
Государственная налоговая служба Украины
Верховная Рада