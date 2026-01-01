Безналичные расчеты станут обязательными позже: кого касается отсрочка
Киев • УНН
Государственная налоговая служба Украины сообщила об отсрочке сроков обязательного обеспечения безналичных расчетов для ФЛП первой группы и некоторых других торговцев. Обязанность возникнет через три месяца после прекращения военного положения.
Детали
В соответствии с постановлением КМУ от 29 декабря 2025 года № 1768 это касается: торговцев - физических лиц-предпринимателей - плательщиков единого налога первой группы, торговцев, осуществляющих торговлю с использованием торговых автоматов, торговцев, осуществляющих выездную (выносную) торговлю, торговцев, осуществляющих продажу собственноручно выращенной или откормленной продукции
Для этих торговцев обязанность проведения безналичных расчетов будет возникать через три месяца после прекращения или отмены военного положения.
Советуем плательщикам использовать дополнительное время для подготовки к переходу на безналичные расчеты
Напомним
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №14161, который предусматривает создание Реестра лиц, платежные операции которых требуют усиленного контроля.