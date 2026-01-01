Безналичные расчеты станут обязательными позже: кого касается отсрочка

Отсрочены сроки обязательного обеспечения безналичных расчетов, в том числе через электронные платежные средства, приложения и платежные устройства, для отдельных торговцев. Об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины, передает УНН.

Детали

В соответствии с постановлением КМУ от 29 декабря 2025 года № 1768 это касается: торговцев - физических лиц-предпринимателей - плательщиков единого налога первой группы, торговцев, осуществляющих торговлю с использованием торговых автоматов, торговцев, осуществляющих выездную (выносную) торговлю, торговцев, осуществляющих продажу собственноручно выращенной или откормленной продукции - говорится в сообщении.

Для этих торговцев обязанность проведения безналичных расчетов будет возникать через три месяца после прекращения или отмены военного положения.

Советуем плательщикам использовать дополнительное время для подготовки к переходу на безналичные расчеты - отметили в налоговой службе.

Напомним

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №14161, который предусматривает создание Реестра лиц, платежные операции которых требуют усиленного контроля.