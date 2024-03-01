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Без жодного блекауту та без застосування графіків відключень: Шмигаль про другу зиму під час війни

Київ • УНН

 • 25221 перегляди

Україна пережила другу зиму під російським вторгненням без відключень або застосування аварійних графіків, а енергосистема працює стабільно.

Без жодного блекауту та без застосування графіків відключень: Шмигаль про другу зиму під час війни

Друга зима в умовах повномасштабного вторгнення рф завершилася. Україна пройшла її без жодного блекауту та без застосування графіків відключень для всієї країни, енергосистема працює стабільно. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.

Друга зима в умовах повномасштабного вторгнення завершилася. Ми пройшли її без жодного блекауту та без застосування графіків відключень для всієї країни. Сьогодні, в перший день весни, треба сказати важливі слова, що енергосистема працює стабільно. Обмеження для споживачів не застосовуються. Рік і навіть пів року тому багато хто не вірив, що це буде можливо. Але наша підготовка зіграла тут ключову роль

- сказав Шмигаль.

Він додав, що на енергетичних ооб’єктах був облаштований захист, створено запас резервного обладнання, 90% магістральних мереж було відновлено. Також прем'р сказав, що до системи додали 2 ГВт потужностей і зазначив, що були збільшені до 1,7 ГВт можливості для імпорту електроенергії з ЄС.

рф атакує енергетику не тільки взимку: в Укренерго розповіли, що роблять для зміцнення енергосистеми27.02.24, 09:30 • 163297 переглядiв

Також він нагадав, що в грудні 2023 року Україна остаточно стала членом "енергетичного ЄС", а "Укренерго" стало 40-м повноцінним членом ENTSO-E.

Наша енергосистема повністю синхронізована з європейською. За останні 1,5 року ми крок за кроком побудували потужну енергетичну коаліцію на підтримку України. Наші міжнародні партнери передали сотні одиниць критичного обладнання. У Фонді підтримки енергетики зібрали понад 400 млн євро. Все це для того, аби сьогодні українські родини були зі світлом, українські підприємці були зі світлом, а наша економіка працювала

- зазначив Шмигаль.

Окрім того, він повідомив, що сьогодні у підземних сховищах більше 8,5 млрд кубів газу. На складах більше 1 млн тонн вугілля.

Маємо впевнено завершити цей опалювальний сезон, і одразу розпочнемо підготовку до наступної зими. Ще один ключовий елемент нашої енергетичної стратегії — це збільшення власного видобутку газу. У 2023 році державний "Нафтогаз" запустив 86 нових свердловин. Попри війну, видобуток газу у 2023 році збільшився. Завдання на 2024 рік для групи "Нафтогаз" — вийти на видобуток 15-ти млрд кубів газу. Це важливо для нашої енергетичної незалежності та стійкості

- розповів Шмигаль.
Анна Мурашко

Анна Мурашко

Економіка
Нафтогаз
Укренерго
Європейський Союз
Україна
Денис Шмигаль
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