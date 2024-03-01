Без жодного блекауту та без застосування графіків відключень: Шмигаль про другу зиму під час війни
Київ • УНН
Україна пережила другу зиму під російським вторгненням без відключень або застосування аварійних графіків, а енергосистема працює стабільно.
Друга зима в умовах повномасштабного вторгнення рф завершилася. Україна пройшла її без жодного блекауту та без застосування графіків відключень для всієї країни, енергосистема працює стабільно. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.
Друга зима в умовах повномасштабного вторгнення завершилася. Ми пройшли її без жодного блекауту та без застосування графіків відключень для всієї країни. Сьогодні, в перший день весни, треба сказати важливі слова, що енергосистема працює стабільно. Обмеження для споживачів не застосовуються. Рік і навіть пів року тому багато хто не вірив, що це буде можливо. Але наша підготовка зіграла тут ключову роль
Він додав, що на енергетичних ооб’єктах був облаштований захист, створено запас резервного обладнання, 90% магістральних мереж було відновлено. Також прем'р сказав, що до системи додали 2 ГВт потужностей і зазначив, що були збільшені до 1,7 ГВт можливості для імпорту електроенергії з ЄС.
рф атакує енергетику не тільки взимку: в Укренерго розповіли, що роблять для зміцнення енергосистеми27.02.24, 09:30 • 163297 переглядiв
Також він нагадав, що в грудні 2023 року Україна остаточно стала членом "енергетичного ЄС", а "Укренерго" стало 40-м повноцінним членом ENTSO-E.
Наша енергосистема повністю синхронізована з європейською. За останні 1,5 року ми крок за кроком побудували потужну енергетичну коаліцію на підтримку України. Наші міжнародні партнери передали сотні одиниць критичного обладнання. У Фонді підтримки енергетики зібрали понад 400 млн євро. Все це для того, аби сьогодні українські родини були зі світлом, українські підприємці були зі світлом, а наша економіка працювала
Окрім того, він повідомив, що сьогодні у підземних сховищах більше 8,5 млрд кубів газу. На складах більше 1 млн тонн вугілля.
Маємо впевнено завершити цей опалювальний сезон, і одразу розпочнемо підготовку до наступної зими. Ще один ключовий елемент нашої енергетичної стратегії — це збільшення власного видобутку газу. У 2023 році державний "Нафтогаз" запустив 86 нових свердловин. Попри війну, видобуток газу у 2023 році збільшився. Завдання на 2024 рік для групи "Нафтогаз" — вийти на видобуток 15-ти млрд кубів газу. Це важливо для нашої енергетичної незалежності та стійкості