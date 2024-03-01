Без жодного блекауту та без застосування графіків відключень: Шмигаль про другу зиму під час війни

Друга зима в умовах повномасштабного вторгнення рф завершилася. Україна пройшла її без жодного блекауту та без застосування графіків відключень для всієї країни, енергосистема працює стабільно. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.

Друга зима в умовах повномасштабного вторгнення завершилася. Ми пройшли її без жодного блекауту та без застосування графіків відключень для всієї країни. Сьогодні, в перший день весни, треба сказати важливі слова, що енергосистема працює стабільно. Обмеження для споживачів не застосовуються. Рік і навіть пів року тому багато хто не вірив, що це буде можливо. Але наша підготовка зіграла тут ключову роль