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Без всякого блэкаута и без применения графиков отключений: Шмыгаль о второй зиме во время войны

Без всякого блэкаута и без применения графиков отключений: Шмыгаль о второй зиме во время войны

Киев  •  УНН

1 марта 2024, 13:22  •  3770 просмотра

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Украина пережила вторую зиму под российским вторжением без отключений или применения аварийных графиков, а энергосистема работает стабильно.

Вторая зима в условиях полномасштабного вторжения рф завершилась. Украина прошла ее без единого блэкаута и без применения графиков отключений для всей страны, энергосистема работает стабильно. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

Вторая зима в условиях полномасштабного вторжения завершилась. Мы прошли ее без единого блэкаута и без применения графиков отключений для всей страны. Сегодня, в первый день весны, надо сказать важные слова, что энергосистема работает стабильно. Ограничения для потребителей не применяются. Год и даже полгода назад многие не верили, что это будет возможно. Но наша подготовка сыграла здесь ключевую роль

- сказал Шмыгаль.

Он добавил, что на энергетических объектах была обустроена защита, создан запас резервного оборудования, 90% магистральных сетей было восстановлено. Также премьер сказал, что в систему добавили 2 ГВт мощностей и отметил, что были увеличены до 1,7 ГВт возможности для импорта электроэнергии из ЕС.

рф атакует энергетику не только зимой: в Укрэнерго рассказали, что делают для укрепления энергосистемы27 февраля 2024, 07:30 • 162867 просмотров

Также он напомнил, что в декабре 2023 года Украина окончательно стала членом "энергетического ЕС", а "Укрэнерго" стало 40-м полноценным членом ENTSO-E.

Наша энергосистема полностью синхронизирована с европейской. За последние 1,5 года мы шаг за шагом построили мощную энергетическую коалицию в поддержку Украины. Наши международные партнеры передали сотни единиц критического оборудования. В Фонде поддержки энергетики собрали более 400 млн евро. Все это для того, чтобы сегодня украинские семьи были со светом, украинские предприниматели были со светом, а наша экономика работала

- отметил Шмыгаль.

Кроме того, он сообщил, что сегодня в подземных хранилищах более 8,5 млрд кубов газа. На складах более 1 млн тонн угля.

Должны уверенно завершить этот отопительный сезон, и сразу начнем подготовку к следующей зиме. Еще один ключевой элемент нашей энергетической стратегии - это увеличение собственной добычи газа. В 2023 году государственный "Нафтогаз" запустил 86 новых скважин. Несмотря на войну, добыча газа в 2023 году увеличилась. Задача на 2024 год для группы "Нафтогаз" - выйти на добычу 15-ти млрд кубов газа. Это важно для нашей энергетической независимости и устойчивости

- рассказал Шмыгаль.
Анна Мурашко

Анна Мурашко

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