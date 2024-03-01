Без всякого блэкаута и без применения графиков отключений: Шмыгаль о второй зиме во время войны
Киев • УНН
Украина пережила вторую зиму под российским вторжением без отключений или применения аварийных графиков, а энергосистема работает стабильно.
Вторая зима в условиях полномасштабного вторжения рф завершилась. Украина прошла ее без единого блэкаута и без применения графиков отключений для всей страны, энергосистема работает стабильно. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.
Вторая зима в условиях полномасштабного вторжения завершилась. Мы прошли ее без единого блэкаута и без применения графиков отключений для всей страны. Сегодня, в первый день весны, надо сказать важные слова, что энергосистема работает стабильно. Ограничения для потребителей не применяются. Год и даже полгода назад многие не верили, что это будет возможно. Но наша подготовка сыграла здесь ключевую роль
Он добавил, что на энергетических объектах была обустроена защита, создан запас резервного оборудования, 90% магистральных сетей было восстановлено. Также премьер сказал, что в систему добавили 2 ГВт мощностей и отметил, что были увеличены до 1,7 ГВт возможности для импорта электроэнергии из ЕС.
рф атакует энергетику не только зимой: в Укрэнерго рассказали, что делают для укрепления энергосистемы27 февраля 2024, 07:30 • 162867 просмотров
Также он напомнил, что в декабре 2023 года Украина окончательно стала членом "энергетического ЕС", а "Укрэнерго" стало 40-м полноценным членом ENTSO-E.
Наша энергосистема полностью синхронизирована с европейской. За последние 1,5 года мы шаг за шагом построили мощную энергетическую коалицию в поддержку Украины. Наши международные партнеры передали сотни единиц критического оборудования. В Фонде поддержки энергетики собрали более 400 млн евро. Все это для того, чтобы сегодня украинские семьи были со светом, украинские предприниматели были со светом, а наша экономика работала
Кроме того, он сообщил, что сегодня в подземных хранилищах более 8,5 млрд кубов газа. На складах более 1 млн тонн угля.
Должны уверенно завершить этот отопительный сезон, и сразу начнем подготовку к следующей зиме. Еще один ключевой элемент нашей энергетической стратегии - это увеличение собственной добычи газа. В 2023 году государственный "Нафтогаз" запустил 86 новых скважин. Несмотря на войну, добыча газа в 2023 году увеличилась. Задача на 2024 год для группы "Нафтогаз" - выйти на добычу 15-ти млрд кубов газа. Это важно для нашей энергетической независимости и устойчивости
Без всякого блэкаута и без применения графиков отключений: Шмыгаль о второй зиме во время войны
Украина пережила вторую зиму под российским вторжением без отключений или применения аварийных графиков, а энергосистема работает стабильно.
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