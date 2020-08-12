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БелТА: за два дні протестів у Білорусі на правоохоронців скоєно вісім наїздів

БелТА: за два дні протестів у Білорусі на правоохоронців скоєно вісім наїздів

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. Щонайменше вісім фактів умисного наїзду на правоохоронців Білорусі зафіксували в різних містах республіки під час протестних акцій останніх двох днів. Про це повідомляє державне інформагентство "БелТА", передає УНН.

Правоохоронці називають ці дії “добре спланованою акцією”.

За даними агентства, такі дії протестувальників були зафіксовані в Мінську, Барановичах і Жодіно.

Як повідомляв УНН, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзит-полу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися зіткнення протестувальників з ОМОНом (АМАПом). Головні вулиці були перекриті. Очевидці повідомляли про використання правоохоронцями світлошумових гранат, гумових куль і водометів для розгону протестуючих. Відомо про поранених і затриманих.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Білорусі зібрали мільйон доларів на підтримку затриманих під час протестів

У ніч з 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притицького в Мінську стався вибух, в результаті якого загинув один з протестувальників.

Повідомлялося, що протестувальники пустили в хід “коктейлі Молотова” і почали зводити барикади.

Тим часом, білорусів закликали виходити на вулиці, в мережі навіть була поширена стратегія протесту. Зазначимо, що у зв’язку з протестами в Мінську були закриті сім станцій метро

Під вечір 11 серпня ОМОН під час розгону протестувальників затримав журналіста, постраждалі інші співробітники преси. В Мінську на дахах будинків в районі, де 9 серпня був епіцентр демонстрацій, були помічені снайпери.

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