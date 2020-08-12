БелТА: за два дня протестов в Беларуси на правоохранителей совершено восемь наездов
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. По меньшей мере восемь фактов умышленного наезда на правоохранителей Беларуси зафиксировали в разных городах республики во время протестных акций последних двух дней. Об этом сообщает государственное информагентство "БелТА", передает УНН.
Правоохранители называют эти действия “хорошо спланированной акцией”.
По данным агентства, такие действия протестующих были зафиксированы в Минске, Барановичах и Жодино.
Как сообщал УНН, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Так, вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения протестующих с ОМОНом (АМАПом). Главные улицы были перекрыты. Очевидцы сообщали об использовании правоохранителями светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов для разгона протестующих. Известно о раненых и задержанных.
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В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились. На улице Притицького в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих.
Сообщалось, что протестующие пустили в ход “коктейли Молотова” и начали возводить баррикады.
Между тем, белорусов призвали выходить на улицы, в сети даже была распространена стратегия протеста. Отметим, что в связи с протестами в Минске были закрыты семь станций метро.
Под вечер 11 августа ОМОН во время разгона протестующих задержал журналиста, пострадавшие другие сотрудники прессы. В Минске на крышах домов в районе, где 9 августа был эпицентр демонстраций, были замечены снайперы.