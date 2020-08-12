У Білорусі зібрали мільйон доларів на підтримку затриманих під час протестів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. У Білорусі зібрали мільйон доларів на підтримку репресованих під час протестів після голосування на виборах. Про це повідомляє DW, передає УНН.
"Близько мільйона доларів досягла сума збору пожертвувань на підтримку репресованих під час протестів в Білорусі, повідомляє наш кореспондент у Мінську. Збір коштів початку ініціатива BY Help ще кілька тижнів тому, тоді передбачалося, що гроші повинні були піти на оплату штрафів для затриманих під час вуличних пікетів. Про те, що зібраний мільйон, написав на своїй сторінці в Facebook координатор ініціативи Олексій Леончик", – йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзит-полу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися зіткнення протестувальників з ОМОНом (АМАПом). Головні вулиці були перекриті. Очевидці повідомляли про використання правоохоронцями світлошумових гранат, гумових куль і водометів для розгону протестуючих. Відомо про поранених і затриманих.
У ніч з 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притицького в Мінську стався вибух, в результаті якого загинув один з протестувальників.
Повідомлялося, що протестувальники пустили в хід “коктейлі Молотова” і почали зводити барикади.
Тим часом, білорусів закликали виходити на вулиці, в мережі навіть була поширена стратегія протесту. Зазначимо, що у зв’язку з протестами в Мінську були закриті сім станцій метро.