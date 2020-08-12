В Беларуси собрали миллион долларов на поддержку задержанных во время протестов
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. В Беларуси собрали миллион долларов на поддержку репрессированных во время протестов после голосования на выборах. Об этом сообщает DW, передает УНН.
“Около миллиона долларов достигла сумма сбора пожертвований в поддержку репрессированных во время протестов в Беларуси, сообщает наш корреспондент в Минске. Сбор средств начала инициатива BY Help еще несколько недель назад, тогда предполагалось, что деньги должны были пойти на оплату штрафов для задержанных во время уличных пикетов. О том, что собран миллион, написал на своей странице в Facebook координатор инициативы Алексей Леончик”, — говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Так, вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения протестующих с ОМОНом. Главные улицы были перекрыты. Очевидцы сообщали об использовании правоохранителями светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов для разгона протестующих. Известно о раненых и задержанных.
В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились. На улице Притицкого в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих.
Сообщалось, что протестующие пустили в ход “коктейли Молотова” и начали возводить баррикады.
Между тем, белорусов призвали выходить на улицы, в сети даже была распространена стратегия протеста. Отметим, что в связи с протестами в Минске были закрыты семь станций метро.