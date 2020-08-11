Белорусов призывают выходить на улицы: в сети опубликовали стратегию протеста
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. В сети белорусов призвали выходить на протесты, а также распространяют стратегию поведения на улицах. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на Nexta Live.
"Белорусы! 19:00 мы снова выходим на улицы. Вчера Минск показал всему миру, что побороть многочисленные и вооруженные силы карателей абсолютно реально. А тактика протестов, при которой силовики разбросаны по всему городу и вынуждены постоянно лихорадочно перемещаться в поисках групп мирных демонстрантов, оказалась максимально успешной. Отныне наша тактика максимально проста. Децентрализация - будь, как вода!" - говорится в сообщении.
Также распространяется стратегия проведения акций протеста.
"- выходите из своих домов, встречайтесь с соседями и собирайтесь в небольшие группы до 20 человек;
- не стойте на одной точке. Двигайтесь в направлении центра города небольшими группами, но не выходите на центральные площади — силовики готовы к этому. Занимайте все прилегающие улицы и блокируйте дороги, парализуйте город;
- Минск, избегайте площадей на проспекте Независимости, а также Пушкинской и Риги;
- не пропускайте машины скорой помощи, пока не убедитесь, что в них действительно медики.
Наши лозунги просты – выборы без Лукашенко, свободу политзаключенным!" - отмечено в сообщении.
Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Так, вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения протестующих с ОМОНом (АМАПом). Главные улицы были перекрыты. Очевидцы сообщали об использовании правоохранителями светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов для разгона протестующих. Известно о раненых и задержанных.
В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились. На улице Притицкого в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих.
Сообщалось, что протестующие пустили в ход "коктейли Молотова" и начали возводить баррикады.