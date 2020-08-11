Белорусов призывают выходить на улицы: в сети опубликовали стратегию протеста

"Белорусы! 19:00 мы снова выходим на улицы. Вчера Минск показал всему миру, что побороть многочисленные и вооруженные силы карателей абсолютно реально. А тактика протестов, при которой силовики разбросаны по всему городу и вынуждены постоянно лихорадочно перемещаться в поисках групп мирных демонстрантов, оказалась максимально успешной. Отныне наша тактика максимально проста. Децентрализация - будь, как вода!" - говорится в сообщении.

Также распространяется стратегия проведения акций протеста.



"- выходите из своих домов, встречайтесь с соседями и собирайтесь в небольшие группы до 20 человек;

- не стойте на одной точке. Двигайтесь в направлении центра города небольшими группами, но не выходите на центральные площади — силовики готовы к этому. Занимайте все прилегающие улицы и блокируйте дороги, парализуйте город;

- Минск, избегайте площадей на проспекте Независимости, а также Пушкинской и Риги;

- не пропускайте машины скорой помощи, пока не убедитесь, что в них действительно медики.



Наши лозунги просты – выборы без Лукашенко, свободу политзаключенным!" - отмечено в сообщении.



Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Так, вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения протестующих с ОМОНом (АМАПом). Главные улицы были перекрыты. Очевидцы сообщали об использовании правоохранителями светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов для разгона протестующих. Известно о раненых и задержанных.

В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились. На улице Притицкого в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих.

Сообщалось, что протестующие пустили в ход "коктейли Молотова" и начали возводить баррикады.