Білорусів закликають виходити на вулиці: у мережі опублікували стратегію протесту

"Білоруси! 19:00 ми знову виходимо на вулиці. Вчора Мінськ показав всьому світу, що побороти численні та збройні сили карателів абсолютно реально. А тактика протестів, при якій силовики розкидані по всьому місту і змушені постійно гарячково переміщатися в пошуках груп мирних демонстрантів, виявилася максимально успішною. Відтепер наша тактика максимально проста. Децентралізація - будь, як вода!" - йдеться в повідомленні.

Також поширюється стратегія проведення акцій протесту.



"- виходьте зі своїх будинків, зустрічайтеся з сусідами та збирайтеся в невеликі групи до 20 осіб;

- не стійте на одній точці. Рухайтеся в напрямку центру міста невеликими групами, але не виходьте на центральні площі - силовики готові до цього. Займайте всі прилеглі вулиці та блокуйте дороги, паралізуйте місто;

- Мінськ, уникайте площ на проспекті Незалежності, а також Пушкінської та Риги;

- не пропускайте машини швидкої допомоги, поки не переконаєтеся, що в них дійсно медики.



Наші гасла прості - вибори без Лукашенка, свободу політв'язням!"- зазначено в повідомленні.



Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзит-полу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися зіткнення протестувальників з ОМОНом (АМАПом). Головні вулиці були перекриті. Очевидці повідомляли про використання правоохоронцями світлошумових гранат, гумових куль і водометів для розгону протестуючих. Відомо про поранених і затриманих.

В ніч з 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притицького в Мінську стався вибух, в результаті якого загинув один з протестувальників.

Повідомлялося, що протестувальники пустили в хід "коктейлі Молотова" і почали зводити барикади.